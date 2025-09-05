BTC $111,325.32 1.05%
Bitwise lanza cuatro ETF, impulsando el mercado de criptomonedas

Criptomonedas DeFi ETF Regulación
Las nuevas cotizaciones de Bitwise, ofrecen a los inversores europeos una exposición diversificada a los activos digitales, lo que refleja la creciente demanda y la evolución de las regulaciones
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Bitwise lanza cuatro ETF, impulsando el mercado de criptomonedas
Bitwise incluyó cinco nuevos ETP de criptomonedas, incluidos aquellos vinculados a Bitcoin, Ethereum, Solana y XRP, en la bolsa SIX de Suiza

Hechos clave:

  • Bitwise lanza cinco nuevos ETP en la Bolsa Suiza SIX.
  • Entre estos cinco ETP, se encuentran cuatro ETF de las principales criptomonedas por valorización de mercado: BTC, ETH, SOL y XRP.
  • Bitwise también incluyó el MSCI Digital Assets Select 20 ETP.
  • La decisión de Bitwise resalta la apertura regulatoria de Suiza como un centro crucial para los activos digitales.
  • Los productos de Bitwise cuentan con seguridad a nivel institucional, procedimientos de canje físico y metodologías de índices verificables.

Bitwise, ha incluido cinco de sus principales ETP de criptomonedas en el exchange suizo SIX, la principal bolsa de valores de Suiza, según un anuncio lanzado por la compañía ayer mismo.

Los productos incluyen el ETP Bitwise Core Bitcoin, el ETP Ethereum Staking, el ETP Solana Staking y el ETP XRP físico. A mayores, también incluyó el MSCI Digital Assets Select 20 ETP, que replica el rendimiento del índice MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped.

Bitwise busca integrarse con las billeteras tradicionales

Las nuevas ofertas incluyen Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP y ETP de activos digitales MSCI, lo que amplía el acceso de los inversores a productos cripto regulados en Suiza.

Los listados brindan a los inversores opciones adicionales para ganar exposición al mercado de criptomonedas, incluido el staking y los ETP de índices.

La gama de ETF de criptomonedas de Bitwise consta de instrumentos financieros diseñados para integrarse con carteras tradicionales y ofrecen exposición a los activos digitales como clase de activo.

Suiza sigue siendo un mercado clave para Bitwise en Europa, atendiendo tanto a inversores minoristas como profesionales. De hecho, el país ha sido históricamente uno de los primeros en adoptar activos digitales, tanto en términos de desarrollo del mercado como de regulación.

Cada ETP está completamente respaldado por el activo digital subyacente, que se guarda en un almacenamiento en frío de grado institucional. También cuentan con un mecanismo de canje físico.

La protección de los inversores se fortalece aún más mediante la participación de un administrador y fiduciario independiente. De esta forma, se garantiza que los ETF de las mejores criptomonedas se mantengan fuera del balance del emisor y reduce el riesgo de su incumplimiento.

Europa amplía el acceso a productos cripto cotizados en bolsa

En toda Europa, cada vez más jurisdicciones están ampliando el acceso a los productos cripto cotizados en bolsa.

Las principales economías europeas, avanzan para facilitar el acceso minorista a las criptomonedas y los instrumentos financieros respaldados por activos digitales.

En el Reino Unido, se espera que los reguladores relajen el acceso minorista a los ETF de criptomonedas a partir del 8 de octubre de 2025.

Por su parte, las autoridades francesas están revisando medidas similares. De hecho, recientemente también finalizó nuevas reglas de informes de criptomonedas con potencial, según informes de PwC, lo que enfatiza aún más el creciente impulso en torno a los vehículos de inversión en criptomonedas regulados en el continente.

