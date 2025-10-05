BTC $123,135.99 0.64%
ETH $4,508.92 0.44%
SOL $228.04 0.05%
PEPE $0.0000097 0.14%
SHIB $0.000012 0.33%
BNB $1,161.42 1.01%
DOGE $0.25 0.67%
XRP $2.96 -0.36%
Cryptonews Noticias de Finanzas

Las stablecoins listas para dominar el mundo : ¡2030 sería la fecha límite!

Las stablecoins podrían consagrarse en el centro de las transacciones internacionales según el cofundador de Tether.
Autor
Matías Calderón Velarde
Autor
Matías Calderón Velarde
Acerca del autor

Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Las stablecoins listas para dominar el mundo : ¡2030 sería la fecha límite!
Las stablecoins listas para dominar el mundo : ¡2030 sería la fecha límite!

A pesar de que las monedas FIAT impresas por los bancos centrales dominan hoy en día nuestra economía, las stablecoins podría tomar el relevo para dominar el mundo. Por lo menos, eso piensa un no muy objetivo cofundador… de Tether (USDT).

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Las stablecoins podrían dominar el mundo financiero de aquí al 2030.
  • La mayoría de las transacciones podrían estar registradas en la blockchain.
  • Conjuntamente, las monedas estables pesan casi 300.000 millones de dólares.
  • El USDT de Tether se capitaliza por más de 176.000 millones de dólares.

El futuro estaría escrito : todos con las stablecoins

Todo en la vida tiene fecha de caducidad y también las tendrían el dólar y el euro en la forma que los conocemos actualmente. Según Reeve Collins, uno de los fundadores de la empresa Tether, emisora del famoso USDT, todas las transacciones realizadas en monedas FIAT podrían estar representadas en la cadena de bloques de aquí a 2030.

Como declaró Reeve Collins en la conferencia cripto Token2049 en Singapur, “todas las monedas fiduciarias serán stablecoins”, dando la definición siguiente a una moneda estable: “una stablecoin es simplemente un dólar, un euro o una moneda tradicional que funcione sobre una cadena de bloques”.

Cada vez más influyentes, las stablecoins podrían convertirse en la forma más utilizada para transferir dinero e intercambiar activos. Hoy en día, la transferencia de activos mediante la blockchain y registrados en ella se volvió muy importante como para ser ignorada en el futuro.

Al contrario de los puristas del Bitcoin que esperan a que el BTC sustituya las monedas fiduciarias en el día a día, Collins estima entonces que las divisas seguirán liderando el modo de intercambiar dinero, solo que lo harán a través de la blockchain.

El USDT es cada vez más capitalizado

A día de hoy, el USDT es la mayor stablecoin del mercado de las criptomonedas con una capitalización de mercado cada vez mayor.

Si bien el USDT acaba de superar los 176.000.000.000 dólares de market cap, el sector pesa en su globalidad, casi 300.000.000.000 dólares. Solo es una cuestión de tiempo, y el tiempo corre a favor de las stablecoins.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,396,455,589,741
8.29

Más

Noticias de Finanzas
Los recortes de tipos de interés de la Fed llegan masivamente: ¿Bitcoin a la luna?
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
2025-10-05 10:30:00
Noticias de Blockchain
IA de Grok predice el precio de Zcash para finales de 2025: ¿qué esperar de ZEC?
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-10-05 09:00:00
Matías Calderón Velarde
Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores