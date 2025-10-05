Las stablecoins listas para dominar el mundo : ¡2030 sería la fecha límite!

Las stablecoins podrían consagrarse en el centro de las transacciones internacionales según el cofundador de Tether.

Autor Matías Calderón Velarde Editora de contenidos Marina Flores Última actualización: Octubre 5, 2025

A pesar de que las monedas FIAT impresas por los bancos centrales dominan hoy en día nuestra economía, las stablecoins podría tomar el relevo para dominar el mundo. Por lo menos, eso piensa un no muy objetivo cofundador… de Tether (USDT).

Hechos clave: Las stablecoins podrían dominar el mundo financiero de aquí al 2030.

La mayoría de las transacciones podrían estar registradas en la blockchain.

Conjuntamente, las monedas estables pesan casi 300.000 millones de dólares.

El USDT de Tether se capitaliza por más de 176.000 millones de dólares.

El futuro estaría escrito : todos con las stablecoins

Todo en la vida tiene fecha de caducidad y también las tendrían el dólar y el euro en la forma que los conocemos actualmente. Según Reeve Collins, uno de los fundadores de la empresa Tether, emisora del famoso USDT, todas las transacciones realizadas en monedas FIAT podrían estar representadas en la cadena de bloques de aquí a 2030.

The future of money conversations are picking up. As I said at Token2049: by 2030, stablecoins will be the default form of money and at @STBL_official, we’re building the next generation of them.

https://t.co/DypcaRYQyh — Reeve Collins (@Reeve_Collins) October 3, 2025

Como declaró Reeve Collins en la conferencia cripto Token2049 en Singapur, “todas las monedas fiduciarias serán stablecoins”, dando la definición siguiente a una moneda estable: “una stablecoin es simplemente un dólar, un euro o una moneda tradicional que funcione sobre una cadena de bloques”.

Cada vez más influyentes, las stablecoins podrían convertirse en la forma más utilizada para transferir dinero e intercambiar activos. Hoy en día, la transferencia de activos mediante la blockchain y registrados en ella se volvió muy importante como para ser ignorada en el futuro.

Al contrario de los puristas del Bitcoin que esperan a que el BTC sustituya las monedas fiduciarias en el día a día, Collins estima entonces que las divisas seguirán liderando el modo de intercambiar dinero, solo que lo harán a través de la blockchain.

El USDT es cada vez más capitalizado

A día de hoy, el USDT es la mayor stablecoin del mercado de las criptomonedas con una capitalización de mercado cada vez mayor.

Total stablecoin market cap is going to hit $300 billion in the next 24 hours. The implications of this go far beyond crypto: 1) The vast majority of these stables are backed by US Treasuries. 2) Stablecoins are used largely outside the US. They're a new distribution channel… pic.twitter.com/ej2rNbSZVv — Patrick Scott | Dynamo DeFi (@patfscott) October 2, 2025

Si bien el USDT acaba de superar los 176.000.000.000 dólares de market cap, el sector pesa en su globalidad, casi 300.000.000.000 dólares. Solo es una cuestión de tiempo, y el tiempo corre a favor de las stablecoins.