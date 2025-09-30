Visa prueba las transferencias instantáneas con stablecoins

SWIFT también avanza hacia la innovación blockchain al colaborar con Ethereum y Consensys para desarrollar una red de liquidación interbancaria.

La empresa multinacional de servicios financieros, Visa, comenzará una prueba piloto para su primer sistema de pagos utilizando stablecoins llamado Visa Direct.

Uno de los emisores de tarjetas más importantes, anunció su primer acercamiento a los pagos descentralizados que utilizará las criptomonedas emitidas por Circle, USDC y EURC.

Visa aprovechó el evento organizado por SWIFT, SIBOS 2025 celebrado en Frankfurt, Alemania, para dar a conocer su prueba piloto que comenzaría oficialmente para abril de 2026.

El sistema de pagos de Visa haría las transacciones transfronterizas inmediatas

Los primeros beneficiados de Visa Direct serán los bancos e instituciones financieras como las compañías de envíos transfronterizos. Con esta alternativa, las empresas no necesitarán congelar dinero en cuentas por adelantado, sino que podrán ‘prefinanciar’ directamente la plataforma y los pagos serán inmediatos.

El portavoz en SIBOS fue Chris Newkirk, presidente de soluciones comerciales y de movimiento de dinero en Visa, quien se refirió a los sistemas tradicionales como “obsoletos” y presentó al piloto como un precedente para integrar las stablecoins entre las opciones de pago tradicionales.

“Visa Direct es una plataforma y un conjunto de soluciones que permiten a personas y empresas recolectar, mantener, convertir y enviar dinero, tanto a nivel local como transfronterizo”, declaró Newkirk en entrevista con Forbes luego de dar a conocer el programa.

El director producto de soluciones comerciales y de movimiento de dinero de Visa, Mark Nelsen mencionó que ahora con la Ley GENIUS se acelerará la adopción de criptomonedas más rentables y seguras como USDC, en sus sistemas de pagos, haciendo todo más “legítimo”, declaró para la agencia Reuters.

SWIFT implementará su propia blockchain en colaboración con Ethereum

La Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT) con alcance en más 11.000 instituciones financieras en unos 200 países, ha comenzado una colaboración con el desarrollador en Ethereum, Consensys, para crear una herramienta de liquidación en la blockchain.

Con esta iniciativa, SWIFT podrá reducir errores y minimizar el riesgo de fraude entre la comunicación interbancaria y llevarla a un entorno digital.

No sería la primera vez que la red interbancaria explora soluciones en la blockchain, en 2024 colaboró con Chainlink para el Proyecto Guardián de la Autoridad Monetaria de Singapur, en su acercamiento a la tokenización de fondos.

Las exploraciones de la banca tradicional en sistemas modernos sería un avance crucial para el mercado cripto, pudiendo hacer que más proyectos, como las criptomonedas IA, se tornen atractivos.