Este podría ser el mayor desastre para el precio del Bitcoin
Hechos clave:
- Satoshi Nakamoto, el creador del Bitcoin es la persona más enigmática del ecosistema.
- Con más de un millón de BTC en sus manos, su patrimonio es digno de los más ricos de este planeta.
- Su vuelta a la actividad es esperada por muchos, pero temida por tantos otros.
- Cuatro razones podrían provocar el retorno del creador del Bitcoin.
Un multimillonario gracias a Bitcoin
Desaparecido desde hace más de una década, Satoshi Nakamoto sigue alimentando todo tipo de rumores y fantasías. Con posesiones totales estimadas en más de 1 millón de BTC, no hay una subida en la que no se comente el valor de la billetera del creador del Bitcoin.
A día de hoy, con un BTC valorado en más de 121.000 dólares, las posesiones de Satoshi Nakamoto están valoradas en más de 133.000 millones de dólares. Por lo tanto, es actualmente el inversor con más ganancias no realizadas y quien, con cualquier venta, podría generar tumultos en el precio del Bitcoin.
Según distintos analistas, cualquier movimiento en las billeteras de Satoshi Nakamoto podría alterar la confianza de los inversores. Con más de un millón en sus manos, el más grande inversor de todos tendría a él solo la capacidad de generar desconfianza y provocar una bajada demoledora de los precios del Bitcoin.
Mismo si, a día de hoy, nada indica que Satoshi Nakamoto pueda algún día desplazar sus pertenencias, algunas teorías apuntan a cuatro eventualidades que nos llevaría a tal desenlace.
Cuatro motivos por los cuales la vuelta de Satoshi Nakamoto sería desastrosa
En total, cuatro motivos sobresalen más que los demás y podrían provocar el tan ansiado retorno al primer plano de Satoshi Nakamoto.
En primer lugar, poco se sabe del creador de Bitcoin. Si bien los demás fundadores de proyectos criptos se han remunerado con sus propias criptomonedas y no temen por potenciales problemas financieros, poco se sabe del poderío financiero de Satoshi Nakamoto.
Como cualquier ser humano, Satoshi podría experimentar problemas económicos, y no tener más remedio que vender una de las mejores criptomonedas para invertir.
En segundo lugar, existe la posibilidad de que motivos ideológicos entren en la ecuación, ya que el BTC no es exactamente lo que era antes o, por lo menos, lo que planeaba que sea Satoshi Nakamoto.
Mover una parte de sus pertenencias o vender criptomonedas podría ser la forma a la que recurre el ilustre Satoshi para mandar un mensaje a todos a favor de la descentralización o demostrando su descontento. También, con cada vez más Bitcoin en manos de instituciones, países y grandes empresas, quién sabe lo que realmente piensa un personaje favorable a la descentralización.
En tercer lugar, Satoshi Nakamoto tiene la posibilidad de desplazar todos sus activos a otras billeteras, para así protegerse de los posibles ataques cuánticos que podrían amenazar los viejos wallets del creador. Con la intención de solo proteger el contenido de estas billeteras, Satoshi no tendría más remedio que desplazar sus posesiones a billeteras con mayor seguridad.
En fin, no hay que descartar que Satoshi Nakamoto no vuelva nunca más, y que una falla de seguridad, un hack o un ataque cuántico se encargue de vaciar sus billeteras.
