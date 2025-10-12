DeepSeek predice un nuevo ATH para el XRP, pero ¿cuándo?
Hechos clave:
- El precio del XRP no suele pasarlo bien en el mes de Uptober.
- Las predicciones para fin de año son más que positivas.
- DeepSeek predice que el XRP tendrá un nuevo ATH superior a los 4 dólares.
- La IA estima que hay un 70% de probabilidades de un nuevo máximo histórico en el 2025.
Paciencia en octubre y explosión para el final
La tendencia ha sido positiva para varias criptomonedas en este principio de mes, pero no para el XRP. Si bien Uptober se aplica al BTC, anteriormente, pocas veces el éxito ha golpeado a la puerta del activo de Ripple en octubre.
Por ahora, la tendencia es similar, con evoluciones de precio negativas en los últimos siete días y en los últimos 30 días.
Más bien, la corrección es todavía muy ligera, con un retroceso de “solo” 6% en el mes anterior, nada mal para una criptomoneda que ha estado bastante estancada.
Sin embargo, el sentimiento alcista no ha desaparecido, y tanto inversores, analistas como inteligencia artificial predicen subidas de precio a futuro. La IA DeepSeek estima que el XRP todavía tiene un largo camino para recorrer, prediciendo a su vez un nuevo ATH en 2025.
A día de hoy, DeepSeek estima que la criptomoneda valorada a menos de 3 $ tiene 70% de probabilidades de superar su anterior ATH de 3,84 $ (2018). Según DeepSeek, el XRP sigue ofreciendo oportunidades, y entonces, de las mejores criptomonedas para invertir.
Para DeepSeek no cabe duda, el alza está por llegar
Además, para analizar la situación, la inteligencia artificial ha elaborado tres escenarios del más pesimista al más optimista, contemplando todas las opciones del XRP.
El escenario pesimista es el menos probable de todos, y menciona una evolución de precio negativa que enviaría al XRP a un precio situado entre 1,80 y 2,20 $. Las posibilidades son, por ahora, del 25%.
Después, viene el escenario moderado, que predice un XRP sólido, con consolidaciones y alzas leves. El objetivo de precio tampoco es tan alcista por ahora, con un valor esperado entre 2,20 y 3,20 dólares. Las probabilidades de tal escenario son por el momento del 35%.
Al final viene lo mejor con un escenario optimista, que predice un nuevo máximo histórico para la criptomoneda de Ripple.
DeepSeek lo tiene claro, esta tercera opción es más que positiva con un objetivo de precio situado entre 4,00 y 4,50 dólares. La confianza de la IA en el XRP es fuerte, ya que DeepSeek estima que hay 40% de probabilidades de que se vuelva realidad este tercer escenario.
Si bien no ofrece garantías, las predicciones de DeepSeek nos aclaran sobre la visión que tiene la IA del XRP y de cómo ganar dinero con criptomonedas.
Leer más:
- Un analista cripto comparte sus predicciones de precio: ¿llegará el mayor rally alcista?
- Después de un nuevo ATH, ChatGPT anuncia el objetivo de precio del Bitcoin en octubre
- Grok predice nuevas subidas para Ethereum: ¡ATH y mucho más en el mes de octubre!