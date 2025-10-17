El mercado de las criptomonedas se derrumba otra vez: estas son las peores altcoins del día

Nada está saliendo bien para el mercado de las criptomonedas que ha pasado en unos diez días de un ATH a otro derrumbe.

Autor Matías Calderón Velarde Autor Matías Calderón Velarde Acerca del autor Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 17, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: Nuevo viernes negro para el mercado de las criptomonedas con un derrumbe generalizado.

El precio del Bitcoin cae y apenas se mantiene encima de los 105.000 dólares.

Ethereum lo hace aún peor con un retroceso superior al 6%.

Las peores altcoins pierden entre 15 y 20% de su valor en un solo día.

El día no ha empezado de la mejor manera para el mercado de las criptomonedas, con otro derrumbe generalizado y un ATH para el oro.

Si bien el metal precioso brilla como nunca, no se puede decir lo mismo para el Bitcoin, que se aleja cada vez más de sus máximos históricos.

Después de haber abandonado los 110.000 dólares, ahora son los 105.000 dólares que podrían ser perdidos.

Bitcoin (BTC) 24h 7d 30d 1y All time

Tras una evolución negativa de casi el 5% en las últimas 24 horas, el precio del BTC cae, y se negocia ahora mismo en 105.400 dólares.

La caída nunca viene sola para las criptomonedas y si cae el Bitcoin, suelen caer los demás. Lamentablemente, Ethereum es casi siempre muy buena compañía en estas situaciones y pierde también un terreno significativo sobre sus antiguos máximos históricos. Con esta nueva pérdida de 6,16% en las últimas 24 horas, el precio de ETH se instala con comodidad debajo de los 4.000 dólares, a 3.770 dólares.

Nuevo desangramiento para las criptomonedas

El giro es total en este mes de Uptober que se convirtió finalmente en Downtober tras sucesivas caídas de precio. Si la semana anterior ya fue difícil para las antiguas y nuevas criptomonedas, esta nueva semana está a punto de acabarse de la misma manera.

El Bitcoin cae en picado y las altcoins también. Tanto, que la incógnita se vuelve total de cómo ganar dinero con criptomonedas.

El antiguo mejor alumno del mercado cripto, Zcash, es ahora de los peores de todos, acumulando un retroceso significativo el día de hoy, con pérdidas cercanas al 20%.

Sin embargo, Zcash no es el único que atraviesa una mala situación, ya que las demás altcoins también acumulan múltiples retrocesos. Criptomonedas como ASTER, SPX, MNT, KAS o PUMP no dejan de perder el día de hoy, con retrocesos cercanos al 15%.

Al contrario de muchas otras veces, para este viernes, ningún activo cripto se salva, además del Tether Gold (XAUt) que sigue la evolución del precio del oro.