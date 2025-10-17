BTC $106,718.99 -1.60%
El mercado de las criptomonedas se derrumba otra vez: estas son las peores altcoins del día

Nada está saliendo bien para el mercado de las criptomonedas que ha pasado en unos diez días de un ATH a otro derrumbe.
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.

Marina Flores
Marina Flores
Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

El mercado de las criptomonedas se derrumba otra vez: estas son las peores altcoins del día

Hechos clave:

  • Nuevo viernes negro para el mercado de las criptomonedas con un derrumbe generalizado.
  • El precio del Bitcoin cae y apenas se mantiene encima de los 105.000 dólares.
  • Ethereum lo hace aún peor con un retroceso superior al 6%.
  • Las peores altcoins pierden entre 15 y 20% de su valor en un solo día.

El día no ha empezado de la mejor manera para el mercado de las criptomonedas, con otro derrumbe generalizado y un ATH para el oro.

Si bien el metal precioso brilla como nunca, no se puede decir lo mismo para el Bitcoin, que se aleja cada vez más de sus máximos históricos.

Después de haber abandonado los 110.000 dólares, ahora son los 105.000 dólares que podrían ser perdidos.

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

Tras una evolución negativa de casi el 5% en las últimas 24 horas, el precio del BTC cae, y se negocia ahora mismo en 105.400 dólares.

La caída nunca viene sola para las criptomonedas y si cae el Bitcoin, suelen caer los demás. Lamentablemente, Ethereum es casi siempre muy buena compañía en estas situaciones y pierde también un terreno significativo sobre sus antiguos máximos históricos. Con esta nueva pérdida de 6,16% en las últimas 24 horas, el precio de ETH se instala con comodidad debajo de los 4.000 dólares, a 3.770 dólares.

Nuevo desangramiento para las criptomonedas

El giro es total en este mes de Uptober que se convirtió finalmente en Downtober tras sucesivas caídas de precio. Si la semana anterior ya fue difícil para las antiguas y nuevas criptomonedas, esta nueva semana está a punto de acabarse de la misma manera.

El Bitcoin cae en picado y las altcoins también. Tanto, que la incógnita se vuelve total de cómo ganar dinero con criptomonedas.

El antiguo mejor alumno del mercado cripto, Zcash, es ahora de los peores de todos, acumulando un retroceso significativo el día de hoy, con pérdidas cercanas al 20%.

Evolución de las altcoins más populares de 2025

Sin embargo, Zcash no es el único que atraviesa una mala situación, ya que las demás altcoins también acumulan múltiples retrocesos. Criptomonedas como ASTER, SPX, MNT, KAS o PUMP no dejan de perder el día de hoy, con retrocesos cercanos al 15%.

Al contrario de muchas otras veces, para este viernes, ningún activo cripto se salva, además del Tether Gold (XAUt) que sigue la evolución del precio del oro.

