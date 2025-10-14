Previsión de Ethereum: un ETH recuperado y en ruta hacia los 5.000 dólares
Hechos clave:
- Ethereum ha vuelto a instalarse por encima de los 4.000 dólares.
- El analista cripto Benjamin Cowen predice un precio de 5.000 dólares para ETH.
- La corrección fue una fase normal del alza de la criptomoneda.
- Ethereum se reinicia antes de una ruptura alcista decisiva.
Ethereum ya tiene un nuevo objetivo en mente
Tras una semana intensa en el mercado de las criptomonedas, Ethereum parece ser uno de los activos a punto de estabilizarse.
Con los retrocesos y las agitaciones detrás de nosotros, la predicción de precio para Ethereum puede ofrecer nuevas oportunidades renovando las pretensiones alcistas.
Para muchos analistas, la perspectiva alcista está de vuelta, y no es de extrañarse que nuevamente se piense en un ATH.
Según el analista cripto Benjamin Cowen, Ethereum podría ahora alcanzar los 5.000 dólares sin mayores dificultades y sin perder el tiempo, una vez que se efectúe su siguiente movimiento alcista.
Por ahora, la criptomoneda ha logrado eliminar la mayor parte de las últimas pérdidas, instalándose nuevamente por encima de los 4.000 dólares.
Si bien la caída ha sido expresa, la recuperación también se concretó a alta velocidad, con la media móvil de 200 días, actuando como un soporte potente y zona de acumulación ideal.
Por lo tanto, la estructura sigue prometedora y con fuerte connotación alcista para el analista, además de que el RSI se está recuperando y vuelve a tomar fuerzas.
Los 5.300 dólares son el siguiente objetivo
Mismo si la caída ha podido provocar incertidumbre en un primer instante, para Benjamin Cowen, todo entra dentro de la normalidad del ciclo alcista, compuesto por grandes impulsos y algunas correcciones notorias.
Sin embargo, la tendencia de fondo sigue siendo la misma para Ethereum, con un activo que se “reinició” por completo antes de efectuar su ruptura alcista con bases mucho más sanas mirando hacia el largo plazo.
Si Ethereum logra recuperar pronto sus niveles entre 4.400 y 4.500 dólares, solo faltaría un paso más para ir a probar suerte con el ATH de 4.900 dólares.
Después de eso, se podría llegar a unos 5.000 dólares antes de lo previsto y por qué no, a los 5.300 dólares, siendo una vez más, de las mejores criptomonedas para invertir y de las criptomonedas con más futuro.
