BTC $111,716.48 -2.51%
ETH $3,991.60 -3.84%
SOL $196.99 -1.02%
PEPE $0.0000073 -6.55%
SHIB $0.000010 -3.85%
BNB $1,187.44 -7.49%
DOGE $0.20 -4.52%
XRP $2.46 -4.74%
Cryptonews Noticias de Finanzas

Un inversor cripto pierde 9.000.000 dólares en unos cuantos segundos

Si bien los analistas suelen compartir sus ganancias, hoy este inversor cripto rompe los códigos y revela el monto que se esfumó.
Autor
Matías Calderón Velarde
Autor
Matías Calderón Velarde
Acerca del autor

Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Un inversor cripto pierde 9.000.000 dólares en unos cuantos segundos
Un inversor cripto pierde 9.000.000 dólares en unos cuantos segundos

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • No todas son ganancias en el mercado cripto, un inversor tocó el piso.
  • En unos instantes, un inversor cripto perdió 9 millones de dólares.
  • La operación, juzgada no muy arriesgada, finalmente no salió bien.
  • El inversor prefiere reflexionar sobre los acontecimientos, y agradecer por la vida.

Un inversor cripto es desbancado en minutos

No todas son ganancias en el mercado de las criptomonedas con movimientos tan lindos como horribles y brutales cuando la volatilidad no va hacia la dirección adecuada.

Lamentablemente para él, un inversor cripto pagó las consecuencias tras perder en un corto instante una suma millonaria de dinero.

El mensaje es claro y directo. Para el analista, el viernes anterior fue el peor día de su vida en lo que toca a las finanzas. Su inversión sufrió un gran golpe, y las ganancias anteriores gracias a las mejores criptomonedas para invertir, un fuerte retroceso.

No todo siempre sale bien para los analistas y este inversor cripto ya sabe muy bien de lo que habla. Esta vez una opta por hablar de sus pérdidas, tras haber sido demasiado confiado en el momento de operar.

Una pérdida sinónima de aprendizaje

Según sus propios dichos, a pesar de las pérdidas, la operación no era una apuesta para el millón, sino un movimiento calculado, de riesgo medio y que no tendría que haber desembocado en tales pérdidas. Sin embargo, el mercado siempre sorprende cuando quiere sorprender, y si a veces hace ganadoras, a veces hace perdedores.

En total, el inversor cripto, perdió más de 9.000.000 dólares en operaciones de trading que se hicieron liquidar el día viernes.

Además de una gran lección en relación con las inversiones y las operaciones financieras, el inversor cripto también recibió una gran lección de vida. Hay que seguir adelante, hay que ser humilde y lo más importante es seguir con vida, seguir respirando. En este caso, cómo ganar dinero en las criptomonedas será una pregunta para otra oportunidad.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$3,986,148,165,844
-9.06

Más

Comunicados de prensa
Bitcoin Hyper supera los 23 millones de dólares recaudados en preventa
2025-10-14 13:36:16
Comunicados de prensa
Expertos en criptomonedas están considerando esta altcoin infravalorada para 2025
2025-10-14 13:18:12
Matías Calderón Velarde
Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores