Cuatro criptomonedas resisten a las últimas caídas y estas son TAO, ZEC, DASH y SNX, que acumulan entre 25% y 60% de ganancias en los últimos siete días.

Hechos clave: El mercado de las criptomonedas se estanca, pero no estas cuatro altcoins.

SNX repuntó al alza con una ganancia por momentos superior al 100%.

ZEC sigue en lo suyo con una ganancia semanal cercana al 50%.

TAO y DASH vuelven en el foco de atención generando beneficios para los inversores.

Este es el mejor activo de la semana

El mercado de las criptomonedas no vive su tan esperado momento de gloria, sin embargo, algunos tokens resisten a las caídas de precio y se posicionan como las mejores criptomonedas para invertir del momento.

A pesar de haber alternado días buenos y días no tan buenos, estas cuatro altcoins disfrutan de un rendimiento positivo en los últimos siete días. La caída generalizada del viernes anterior sigue teniendo repercusiones sobre la mayoría de las criptomonedas, menos sobre esas cuatro, que están mejor paradas que antes del cataclismo.

En primer lugar, la criptomoneda Synthetix (SNX), ha conocido un auge formidable en la anterior semana, alcanzando un precio máximo sobre el periodo de 2,50 $. Si bien una última corrección ha provocado una caída por debajo de los 2 dólares, la tendencia semanal sigue siendo positiva.

En la anterior semana, el precio del SNX de Synthetix ha evolucionado favorablemente, con un precio inicial debajo del dólar y un precio final de 1,80 dólares. En total, el alza es del 61,67% en los últimos siete días.

Otras criptomonedas brillaron esta semana

Casi a la par, en las segundas y terceras posiciones, encontramos a las criptomonedas Dash y Zcash (ZEC). Si bien DASH vuelve al primer plano después de una larga ausencia, para ZEC, es una semana más de trabajo en un muy buen año 2025.

Mismo si las criptomonedas sufren, ZEC de Zcash sigue manteniéndose fuerte, con una ganancia semanal de casi 50% y un precio que se acercó a los 300 dólares.

Puede ser clave para los lectores seguir nuestra guía sobre cómo comprar Zcash.

Para DASH, el alza es similar, con unas ganancias ligeramente superiores a las de ZEC y un retorno al primer plano.

Tanto para el uno como para el otro, la jornada del viernes 10 de octubre tampoco fue tan traumática como lo fue para el resto del mercado de las criptomonedas.

Para otro altcoin, todo va viento en popa, y esa es TAO, de Bittensor. La criptomoneda IA y DePIN ha resurgido nuevamente, superando de manera consecutiva los 300 y los 400 dólares.

En el mejor momento de su vuelta al primer plano, el precio de TAO logró superar de manera temporal los 450 dólares.

Entre la semana anterior y esta, la evolución es finalmente positiva para el TAO de Bittensor, con una ganancia total del 25%.

Después de estos cuatro ganadores, nadie más pudo seguir la cadencia y mantener una tendencia alcista. El BTC no pudo aguantarse en los últimos días y fue acompañado por una multitud de criptomonedas.