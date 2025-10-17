Encrucijada Bitcoin: una burbuja a punto de explotar o una tendencia más fuerte que nunca

Tras las últimas variaciones de precio del Bitcoin, las teorías se enfrentan entre un bear market que se avecina y una tendencia más fuerte que nunca.

Hechos clave: La llegada de un bear market vuelve a ser mencionada para el precio del Bitcoin.

Descrita como una burbuja, la subida del BTC estaría a punto de colapsar, según algunos analistas.

Sin embargo, ninguna línea de tendencia clave ha sido pérdida por los alcistas.

El Bitcoin seguiría en plena tendencia alcista y listo para rebotar.

¿Tiene el BTC las horas contadas?

A pesar de una evolución favorable en lo que va del año, el Bitcoin está de nuevo en el centro de la mira por los riesgos que conlleva. Según algunos analistas especialistas en macroeconomía, no todo iría bien para el BTC.

Es más, el colapso estaría a punto de llegar, con una burbuja que ya habría llegado a su máximo.

Para el especialista en macroeconomía Henrik Zeberg, esta podría ser incluso “la burbuja más extrema de todos los tiempos”, con un colapso que podría concretizarse en cualquier momento.

#Bitcoin #BTC Think guys! – We are in the most extreme Bubble of all times. – Buffett sees BTC as "rat-poison squared" – There is a massive Negative Divergence (on BTC) in Weekly, Monthly and Quarterly charts. This is a VERY Bearish looking chart. – Wall Street and Media… pic.twitter.com/rMdNmh96PU — Henrik Zeberg (@HenrikZeberg) October 15, 2025

Esta teoría va cobrando interés y fuerza a pesar de que, hasta ahora, la corriente alcista es la que se ha impuesto por las constantes subidas de precio y el interés cada vez más fuertes de una variedad de actores institucionales.

Otra vez, según Henrik Zeberg, el gráfico del Bitcoin señalaría una divergencia bearish masiva en las escalas de tiempo semanales, mensuales y trimestrales que solo podría tener como desenlace un panorama bajista.

Sin embargo, antes de la caída masiva, el analista predice un último impresionante rally alcista alimentado también por Wall Street y los medios digitales.

El Bitcoin está cada vez más cerca de un nuevo ATH

En oposición, otras voces apuntan a una continuación de la tendencia alcista actual. Para Catalina Castro, la última caída masiva de los precios no ha afectado en nada los “viejos” soportes del Bitcoin.

Es más, el activo seguiría firme, negociándose por encima de una línea de tendencia a largo plazo que ha actuado como soporte en distintas oportunidades desde el 2022.

🔥ATENCIÓN🔥 🧨La LINEA DE TENDENCIA de #Bitcoin de LARGO PLAZO, que data desde finales del 2022, NO fue vulnerada a la baja durante la GRAN CAÍDA del viernes -Esto confirma, según el análisis técnico, que $BTC sigue en una TENDENCIA ALCISTA 👀Las veces que se alcanzó esta… pic.twitter.com/Bkxfma3y6t — Catalina Castro (@techconcatalina) October 15, 2025

Por lo tanto, el BTC sigue en plena tendencia alcista, y podría recuperar sus niveles de precio más altos a medida que el rebote sobre esta línea de tendencia se confirme. Hasta ahora, cada vez que el precio del Bitcoin alcanzó esta zona, rebotó al alza, evidenciando nuevos máximos históricos desde el 2024.

También, el Bitcoin cuenta con otro argumento a su favor. Por el momento, dos recortes de las tasas de interés siguen al orden del día en Estados Unidos, previstos para el 29 de octubre y el 10 de diciembre. Además, enero del 2026 predice por ahora un posible nuevo recorte consecutivo.

Históricamente, tales iniciativas benefician a los activos de riesgo y por ende, al Bitcoin y a las mejores criptomonedas para invertir.