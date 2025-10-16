BTC $108,886.87 -2.48%
Los clientes europeos de OKX podrán hacer trading con sus fondos fuera de la plataforma

OKX sigue colaborando con bancos en Europa, y tras una ampliación de asociación, podrá ofrecer a los inversores institucionales protecciones de alto nivel en el momento de operar.
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.

Marina Flores
Marina Flores
Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Los clientes europeos de OKX podrán hacer trading con sus fondos fuera de la plataforma
Los clientes europeos de OKX podrán hacer trading con sus fondos fuera de la plataforma

Hechos clave:

  • OKX colabora con el banco Standard Chartered para aportar seguridad a sus clientes europeos.
  • Con esta colaboración, los clientes podrán operar en el exchange con sus fondos en su banco.
  • La medida quiere ofrecer garantías y seguridad a los clientes en criptomonedas.
  • Entre la licencia MiCA y las colaboraciones con bancos, OKX quiere ofrecer las garantías necesarias a sus clientes.

Los europeos harán trading con dinero fuera de OKX

Tras concretizarse esta nueva asociación, los clientes tanto del banco europeo Standard Chartered como del exchange OKX podrán negociar ciertos activos digitales conservándolos fuera de la plataforma de intercambio.

Con esta nueva medida, los activos serán guardados en los bancos y no en la plataforma de intercambio, como lo es tradicionalmente en el mundo de las mejores criptomonedas para invertir.

Este programa, que ahora va ser implementado en Europa, ya ha sido lanzado a principios de año en los Emiratos Árabes Unidos.

Si bien este tipo de iniciativas son comunes en el mundo de la finanza tradicional, no lo es tanto en el mundo de las criptomonedas y OKX aparece como uno de los precursores.

OKX trabaja en ofrecer la máxima seguridad posible

Sin embargo, el resultado puede ser muy positivo para los inversores y clientes europeos, ya que mitiga el riesgo de desplazar sus activos a una plataforma de intercambio de criptomonedas o mantenerlos en esas plataformas por un largo periodo.

A pesar de que ahora, la mayoría de las plataformas escogidas por los inversores europeos obtuvieron las licencias necesarias, la debacle de FTX en 2022 sigue presente en la mente de muchos.

Con esta colaboración, los clientes institucionales del banco Standard Chartered podrán mantener sus activos en manos de su banco y operar con el mismo monto en la plataforma de intercambio de criptomonedas OKX.

De esta forma, el acceso a la bolsa se ve también simplificado, con usuarios que no necesitan transferir la custodia de sus activos de una entidad a la otra para empezar a negociar.

Tanto por esta iniciativa como por la obtención de una licencia MiCA, OKX intenta brindar confianza a sus usuarios para atraer cada vez más el capital de los grandes inversores deseosos de lanzarse en el mundo de las criptomonedas.

