Un inversor cripto se vuelve millonario con “solo” 5.700 dólares ¡Así lo hizo!
La noche ha sido ruda para el mercado de las criptomonedas, pero no para este afortunado inversor cripto. Con una inversión “mínima” (en comparación a las ganancias), un apostante realizó el golpe del siglo.
Un cuento de hadas para un inversor cripto
Pocas historias superan la del día de hoy y pocas maniobras son tan exitosas (y en tan poco tiempo) en el mundo de las criptomonedas. La apuesta comenzó con una inversión de 5.756 $ que finalmente ya vale más de 1,6 millones de dólares (X280).
Si bien la identidad del inversor es toda una incógnita, su fortuna y cómo hizo su fortuna se pueden aclarar gracias a los movimientos on-chain.
El 5 de octubre, la billetera siguiente: 0x8844c242cf3d0716f489579a5a968901b9e9ebb6 retiró 5 BNB de Binance, en su tiempo valorados en 5.756 $. A través del DEX de OKX, el inversor cripto se decidió por una apuesta (o tal vez ya sabía algo), confiando en el token 币安人生 hasta el punto de comprar 11,5 mil millones de unidades.
Según los datos analizados por LookonChain, la valoración de sus activos en el momento del post fue de 1,6 millones de dólares tras el crecimiento descabellado de su token de “predilección”.
Dos días para un cambio de vida
A pesar de que la apuesta fue arriesgada en un principio, el resultado fue exitoso para un inversor cripto que efectuó el trade de su vida asegurándose una ganancia de 133.060% en solamente dos días.
Mismo si poco se sabe de las razones que motivaron estos movimientos de mercado, al final del cuento, el inversor cripto no lo hizo nada mal y nos demostró que las pequeñas sumas de dinero todavía pueden mover montañas, incluso las más grandes.
También, todavía parece ser posible recaudar cantidades astronómicas de dinero con nuevas criptomonedas.
Sin embargo, si bien el trade del día es positivo, las historias desastrosas, en el que un inversor cripto apostó por el memecoin equivocado, también existen.
