¿Está el meme coin Shiba Inu en condiciones de generar nuevas ganancias?
Shiba Inu, una de las mejores memecoins del 2021 no atraviesa un buen momento desde entonces. Pronto, un nuevo cero podría añadirse a su precio.
Hechos clave:
- La criptomoneda Shiba Inu ya no es lo que era antes.
- Las pérdidas se acumulan en varias escalas de tiempo.
- Un nuevo cero en el precio podría pronto ser perdido.
- De recortar los ceros, ahora el meme coin añade los ceros.
Shiba Inu lejos de atravesar su mejor momento
Nada va bien para la criptomoneda Shiba Inu, una antigua gloria del sector meme coin y del mercado de las criptomonedas en su globalidad.
El panorama bearish o bajista sigue siendo el pan de cada día para un token SHIB que, lastimosamente, está a punto de añadir otro cero a su precio.
Si anteriormente, en 2021, Shiba Inu era la gloria del mercado cripto, ya no se puede decir lo mismo en 2025. De recortar ceros a su precio, la criptomoneda pasa a añadirlos nuevamente, uno por uno, con la costumbre de antes.
Una nueva situación crítica se avecina para un SHIB que arrastra una fuerte tendencia negativa desde el primero de enero del 2025 y podría perder un cero. A día de hoy, el token de Shiba Inu totaliza un retroceso anual del 50%, peor que muchas nuevas criptomonedas no tan consolidadas.
Tampoco podemos decir que el pasado reciente es mejor, ya que el SHIB también acumula pérdidas en el último mes (20%), y los últimos siete días (13,40%).
Ahora, el meme coin más llamativo del 2021 se negocia a un precio de 0,00001055 dólares.
Un meme coin en situación de alto riesgo
La tendencia no aspira a generar mucha confianza y tampoco lo fomenta un análisis técnico o una mirada a la configuración técnica del SHIB. Este último no se ha recuperado de sus últimos desplomes, mientras que para ir más arriba, la sucesión de rechazos es una prueba de que el momento favorece claramente a los vendedores y no a los compradores.
Ahora, un cierre por debajo de los 0,000010 dólares podría ser un golpe fatal para el ánimo de los inversores, acelerando la caída y la desconfianza con el meme coin.
Para Coincodex, las predicciones de precio tampoco invitan a mucho optimismo, pero sí, a unos suspiros de tranquilidad. La plataforma de predicción de precios espera una subida entre 15/20% para el precio de Shiba Inu para los siguientes meses.
