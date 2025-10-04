Un inversor cripto se vuelve millonario de la nada en solamente dos días

Este inversor cripto ganó la lotería apostando por la memecoin ganadora y realizando el tan ansiado X100.

Autor Matías Calderón Velarde Autor Matías Calderón Velarde Acerca del autor Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 4, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Las historias de ensueño no solo existen en películas, sino que también se viven en el mundo real, en el mundo cripto. Este inversor no nos vendrá a decir lo contrario.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: La semana ha sido exitosa para un inversor cripto se volvió millonario.

Dos días y la inversión correcta han sido suficientes para lograr tal resultado.

El token 4, una meme coin inspirada en la famosa respuesta “cuatro” de CZ contra el FUD es la llave del éxito.

Menos de 70.000 dólares se convirtieron en 9 millones de dólares.

Un inversor cripto cumple nuestro sueño millonario

Hay veces que las inversiones triunfan, con finalmente un X100 que no está siempre fuera de alcance. La historia de hoy trata de un inversor que logró transformar una apuesta inicial de casi 70.000 dólares en una jugosa y millonaria suma de dinero.

Las meme coins siempre ofrecen gratas sorpresas a los actores del mercado cripto y esta vez se confirmó una vez más la regla. Apostando por un nuevo lanzamiento de la BNB Chain, nuestro gran afortunado de la semana gastó en un primer lugar 68.700 dólares para adquirir 63,07 millones de unidades del token llamado 4. La referencia es clara hacia el famoso “cuatro” de Changpeng Zhao, su respuesta habitual frente al FUD de sus rivales.

Esta vez, cuatro no fue solo una respuesta, sino que la llave del millón para un inversor y de las mejores meme coins.

This guy turned $68.7K into $9.4M in just 2 days, a 135x return! He spent 68 $BNB($68.7K) to buy 63.07M $4 two days ago — now worth $9.4M. That's a $9.3M+ profit! Address:

0xce5ad0ff16863f54a0daa27ff831177ad1144c07 pic.twitter.com/OYs30JlNVm — Lookonchain (@lookonchain) October 3, 2025

Según LookOnChain, el día dos de octubre, todas las pertenencias de la billetera 0xce5ad0ff16863f54a0daa27ff831177ad1144c07 superaron una valoración de 9,4 millones de dólares, sinónimo de un rendimiento abrumador de X135.

Ganancias antes de la corrección

Gracias a su éxito total y repentino, una capitalización de mercado muy reducida en un principio logró superar los 100 millones de dólares una vez que la mecha se prendió.

Obviamente, tras semejante evolución del precio de la criptomoneda 4, no sería de extrañar una muy pronta corrección de precio y una toma masiva de beneficios. Si bien nuestro inversor misterio es el claro ganador de la semana, otras billeteras también habrán logrado triunfar.