Un inversor cripto se vuelve millonario de la nada en solamente dos días

Este inversor cripto ganó la lotería apostando por la memecoin ganadora y realizando el tan ansiado X100.
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo.
Las historias de ensueño no solo existen en películas, sino que también se viven en el mundo real, en el mundo cripto. Este inversor no nos vendrá a decir lo contrario.

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • La semana ha sido exitosa para un inversor cripto se volvió millonario.
  • Dos días y la inversión correcta han sido suficientes para lograr tal resultado.
  • El token 4, una meme coin inspirada en la famosa respuesta “cuatro” de CZ contra el FUD es la llave del éxito.
  • Menos de 70.000 dólares se convirtieron en 9 millones de dólares.

Un inversor cripto cumple nuestro sueño millonario

Hay veces que las inversiones triunfan, con finalmente un X100 que no está siempre fuera de alcance. La historia de hoy trata de un inversor que logró transformar una apuesta inicial de casi 70.000 dólares en una jugosa y millonaria suma de dinero.

Las meme coins siempre ofrecen gratas sorpresas a los actores del mercado cripto y esta vez se confirmó una vez más la regla. Apostando por un nuevo lanzamiento de la BNB Chain, nuestro gran afortunado de la semana gastó en un primer lugar 68.700 dólares para adquirir 63,07 millones de unidades del token llamado 4. La referencia es clara hacia el famoso “cuatro” de Changpeng Zhao, su respuesta habitual frente al FUD de sus rivales.

Esta vez, cuatro no fue solo una respuesta, sino que la llave del millón para un inversor y de las mejores meme coins.

Según LookOnChain, el día dos de octubre, todas las pertenencias de la billetera 0xce5ad0ff16863f54a0daa27ff831177ad1144c07 superaron una valoración de 9,4 millones de dólares, sinónimo de un rendimiento abrumador de X135.

Ganancias antes de la corrección

Gracias a su éxito total y repentino, una capitalización de mercado muy reducida en un principio logró superar los 100 millones de dólares una vez que la mecha se prendió.

inversor-cripto-memecoins-cuatro

Obviamente, tras semejante evolución del precio de la criptomoneda 4, no sería de extrañar una muy pronta corrección de precio y una toma masiva de beneficios. Si bien nuestro inversor misterio es el claro ganador de la semana, otras billeteras también habrán logrado triunfar.

Leer más:

