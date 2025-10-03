BTC $122,727.25 2.12%
Noticias de Blockchain

Binance : nuevo listing y nuevas recompensas ¿Ya recibieron su airdrop?

Binance nunca pisa el freno y propone un nuevo día trepídente con la llegada de MORPHO.
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
La criptomoneda MORPHO llega a Binance con recompensas para los usuarios y el trading a punto de iniciar.

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Binance recompensa a sus usuarios con un nuevo airdrop.
  • Los detentores de BNB obtendrán MORPHO antes de su listing inicial.
  • Como siempre, la clave para ser recompensado es la detención del token nativo.
  • La negociación de MORPHO abrirá a las 17h00 hora española.

Binance recompensa una vez más a sus usuarios

El exchange de criptomonedas Binance es el claro ejemplo de que trabajar es sinónimo de éxito, sobre todo cuando hay recompensas de por medio.

Acostumbrada en agradecer a sus fieles usuarios, la plataforma de criptomonedas vuelve a poner un nuevo airdrop en el centro de la mira de todos los detentores de su famoso token. Estos holders, muy bien se lo están devolviendo, propulsando a la vez el precio del BNB por encima de los 1.100 $.

Bnb (BNB)
24h7d30d1yAll time

Para seguir siendo el primer centro de interés de muchos inversores criptos, la plataforma de intercambio ofreció a sus usuarios la posibilidad de obtener una vez más un nuevo token, Morpho (MORPHO), antes de que el altcoin sea cotizado en bolsa.

Como es costumbre con Binance, las recompensas llegarán para los detentores de BNB que pusieron sus pertenencias en Simple Earn o en on-chain yields entre los días 28 y 30 de septiembre.

Airdrop de MORPHO y negociación a punto de comenzar

Para los usuarios acostumbrados en generar ingresivos pasivos con sus BNB a través de la plataforma, las recompensas están por caer.

Mientras la negociación de la criptomoneda MORPHO está prevista para las 17h00 hora española, los inversores recibirán su parte del pastel antes de que empiece el trading, todo por haber puesto a contribución sus tokens BNB. Una vez abierta, las negociaciones se esperan volátiles, con variaciones de precio generalmente impresionantes en los primeros instantes.

Binance listing morpho

En total, de la oferta total del proyecto compuesta por 1.000.000.000 monedas MORPHO, 6.500.000 serán atribuidas a los usuarios de Binance, detentores de BNB. Ahora, una vez más, los usuarios esperarán con ansias las posibles próximas criptos en Binance.

Leer más:

