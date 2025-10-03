Binance : nuevo listing y nuevas recompensas ¿Ya recibieron su airdrop?

Binance nunca pisa el freno y propone un nuevo día trepídente con la llegada de MORPHO.

Autor Matías Calderón Velarde Autor Matías Calderón Velarde Acerca del autor Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 3, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

La criptomoneda MORPHO llega a Binance con recompensas para los usuarios y el trading a punto de iniciar.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: Binance recompensa a sus usuarios con un nuevo airdrop.

Los detentores de BNB obtendrán MORPHO antes de su listing inicial.

Como siempre, la clave para ser recompensado es la detención del token nativo.

La negociación de MORPHO abrirá a las 17h00 hora española.

Binance recompensa una vez más a sus usuarios

El exchange de criptomonedas Binance es el claro ejemplo de que trabajar es sinónimo de éxito, sobre todo cuando hay recompensas de por medio.

Acostumbrada en agradecer a sus fieles usuarios, la plataforma de criptomonedas vuelve a poner un nuevo airdrop en el centro de la mira de todos los detentores de su famoso token. Estos holders, muy bien se lo están devolviendo, propulsando a la vez el precio del BNB por encima de los 1.100 $.

Bnb (BNB) 24h 7d 30d 1y All time

Para seguir siendo el primer centro de interés de muchos inversores criptos, la plataforma de intercambio ofreció a sus usuarios la posibilidad de obtener una vez más un nuevo token, Morpho (MORPHO), antes de que el altcoin sea cotizado en bolsa.

#Binance is excited to announce the Morpho (MORPHO) HODLer Airdrop – @MorphoLabs $MORPHO. BNB Holders, get ready! The Airdrop page will be available on the Binance Airdrop Portal in 24 hours. Plus, this token will be listed on Binance soon! 👉 https://t.co/UEGJvEEuS4 pic.twitter.com/zQ5jKQvtxv — Binance (@binance) October 3, 2025

Como es costumbre con Binance, las recompensas llegarán para los detentores de BNB que pusieron sus pertenencias en Simple Earn o en on-chain yields entre los días 28 y 30 de septiembre.

Airdrop de MORPHO y negociación a punto de comenzar

Para los usuarios acostumbrados en generar ingresivos pasivos con sus BNB a través de la plataforma, las recompensas están por caer.

Mientras la negociación de la criptomoneda MORPHO está prevista para las 17h00 hora española, los inversores recibirán su parte del pastel antes de que empiece el trading, todo por haber puesto a contribución sus tokens BNB. Una vez abierta, las negociaciones se esperan volátiles, con variaciones de precio generalmente impresionantes en los primeros instantes.

En total, de la oferta total del proyecto compuesta por 1.000.000.000 monedas MORPHO, 6.500.000 serán atribuidas a los usuarios de Binance, detentores de BNB. Ahora, una vez más, los usuarios esperarán con ansias las posibles próximas criptos en Binance.