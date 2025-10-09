¿Retroceso para el Bitcoin? El BTC está más fuerte que nunca y puede volar más alto
Hechos clave:
- A pesar de un retroceso en el precio, el Bitcoin sigue más fuerte que nunca.
- La leve toma de beneficios no altera los objetivos de precio que apuntan incluso a los 200.000 dólares.
- Los ETF criptos compran sin cesar e IBIT es el mejor ETF de los mercados financieros.
- La acumulación de las ballenas sigue al orden del día para sostener el precio del activo.
Apoyo masivo de parte de los ETF de Bitcoin
Mismo si el precio del Bitcoin optó por una ligera corrección después de su ATH, no es el final de ninguna subida y el comienzo de ninguna bajada. O, por lo menos, eso predicen analistas, especialistas y datos esperanzadores.
Además, a pesar de la exaltación y de la recurrencia de los ATH, la toma de beneficios ha sido lenta y las consecuencias están lejos de ser negativas por ahora. El precio del Bitcoin sigue altísimo, negociándose aproximadamente en los 122.000 dólares.
Según CryptoQuant, la leve toma de beneficios y el leve retroceso nos podrían indicar que el rally alcista todavía tiene margen de mejora.
También, según los analistas de CryptoQuant, el precio del BTC podría negociarse en torno a los 160.000 y 200.000 dólares próximamente si la demanda sigue siendo igual de fuerte.
En lo que concierne a la demanda, los ETF de Bitcoin son una de las mejores pruebas de que esta sigue vigente.
Como lo indica Eric Balchunas, especialista en ETF, IBIT (el fondo cotizado emitido por BlackRock) es ahora mismo el ETF con más fondos entrantes de todos los mercados financieros. El fondo de BlackRock recibió más de 3,5 mil millones de dólares, mientras que la suma de todos los ETF relacionados con el BTC es de más de 4 mil millones de dólares.
También, si nos focalizamos en los datos de SosoValue, octubre es ya el décimo mejor mes de la historia de los ETF de Bitcoin… después de tan solo ocho días. Si bien el precio puede cambiar, el BTC sigue siendo de las mejores criptomonedas para invertir, sin importar cuando se pueda leer este artículo.
Las ballenas siguen acumulando BTC
Hablando de inversiones, algunos inversores no perdieron el tiempo y ya hicieron sus compras. Las ballenas se han mostrado activas últimamente, como lo ha podido identificar LookonChain.
Estos grandes e influyentes inversores del mercado cripto siguen acumulando BTC, como lo demuestran las grandes compras efectuadas por una variedad de ballenas en Binance, GalaxyDigital o BitGo. Después de efectuar varias compras optaron por transferir sus activos fuera de las plataformas de intercambio.
Aunque algunas voces lo anunciaron, el tope de bull market no estaría para nada cerca. Los inversores podrían tener mucho camino que recorrer, sin ningún indicador de tope de mercado que anuncie todavía el final del bull market. Según los datos de Coinglass, el lema es el siguiente: hold 100% y sell 0%.
