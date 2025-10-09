Grok predice nuevas subidas para Ethereum en octubre

Grok predice nuevas subidas para Ethereum: ¡ATH y mucho más en el mes de octubre!

Ethereum se ha quedado con la miel en la boca tras un ATH más que tímido en el mes de agosto, pero la IA de Grok renueva las esperanzas a base de objetivos alcistas.

Hechos clave: Ethereum se negocia alrededor de los 4.500 dólares tras un último retroceso.

La IA de Grok predice un nuevo máximo histórico para la criptomoneda ETH.

Según la inteligencia artificial, Ethereum podría superar los 5.000 dólares.

En probabilidades, los escenarios de precio positivos dominan el escenario negativo.

Tres posibilidades en octubre para ETH

Ethereum es una de las mejores criptomonedas para invertir en el mercado cripto y con grandes probabilidades de ser el siguiente activo en alcanzar un nuevo ATH. Si bien los inversores se quedaron con las ganas en el mes de agosto, octubre o Uptober podría ser el mes de las ganancias para ETH.

Interrogada sobre qué va a pasar con el ‘rival’ del Bitcoin en octubre, la IA de Grok espera lo mejor y presenta tres objetivos de precio, del más pesimista al más optimista.

A pesar de un retroceso desde los 4.750 dólares hasta los 4.430 dólares, el mes de octubre sigue siendo positivo para ETH. Para la IA de Grok, tampoco surge duda alguna sobre la tendencia actual de la criptomoneda, prediciendo una subida de precio con 80% de probabilidades.

Los elementos favorables a una subida de los precios son numerosos, pero como para el BTC, mucho depende también de las componentes macroeconómicas.

Otra vez, los fondos entrantes en los ETF de Ethereum jugarán un papel fundamental. En los 5 días de octubre en los que la negociación estuvo abierta, los fondos entrantes siempre fueron positivos, totalizando desde ya 1220 millones de dólares.

La IA de Grok predice un ATH para Ethereum

Para la IA de Grok, la eventualidad de que ETH alcanzará un nuevo hito histórico en el mes de octubre es muy probable. Por ahora, las probabilidades de que los precios bajen son muy reducidas, con solo un 20% de probabilidades de éxito para este escenario negativo. Las correcciones podrían aparecer, sobre todo, por posibles tomas de beneficios.

Sin embargo, incluso con la mayoría de los inversores de ETH acumulando ganancias, la IA de Grok está convencida de que los precios seguirán subiendo. El segundo modelo, de por sí, ya se aproxima a un eventual ATH apostando por un precio situado entre 4.700 y 4.900 dólares. Las probabilidades de éxito de este modelo son del 50%.

Como último escenario, la IA de Grok apuesta por una tendencia más que positiva que podría desencadenar en un nuevo máximo histórico.

Con 30% de probabilidades, el último modelo estima que el precio de ETH podría superar los 5.200 dólares en octubre. El respaldo principal a ese escenario sería un recorte de los tipos de interés combinado con fondos entrantes a niveles altísimos del lado de los ETF y la llegada de la temporada de las altcoins.