¿Están las altcoins a un último paso de romper hacia nuevos máximos?
Hechos clave:
- La capitalización de mercado global de las altcoins sufrió un gran retroceso la semana pasada.
- Analistas prevén que los nuevos ATH solo vendrán tras un nuevo impulso.
- La dominancia de Bitcoin marca un claro retroceso, similar al T3/T4 del 2019.
- Sin embargo, un repunte momentáneo sigue siendo una eventualidad.
Mismo, si todavía no se contemplan nuevos máximos para las mejores altcoins, el cierre de año, de tradición alcista, se acerca. Con él, el impulso decisivo podría finalmente aparecer.
Altcoins : ¿un nuevo ATH pronto?
Si bien este mes de septiembre favoreció la explosión de algunas altcoins como MYX o ASTER, las demás criptomonedas siguen a la espera de la famosa “altseason” y de la alza continua de los precios.
Sin embargo, como nos lo indica el analista cripto Michaël van de Poppe, la capitalización de mercado de las altcoins no pudo superar los máximos anteriores.
Al contrario, se sufrió un claro retroceso que impidió a las otras criptomonedas una continuación alcista.
Si el retroceso fue la primera respuesta del mercado cripto, un nuevo impulso podría tomar el relevo según el analista con el objetivo de romper con la resistencia anterior y continuar hacia nuevos objetivos alcistas.
En ese caso, las últimas bajadas de precio no serían un mayor problema para unos inversores que gozarán de una nueva oportunidad para comprar el “dip”.
Un repunte momentáneo de la BTC.D
Además, la rotación de capitales de Bitcoin hacia las altcoins seguiría siendo una evidencia para muchos, con una bajada todavía continua de la dominancia del BTC. Mismo si los repuntes momentáneos son una eventualidad que hay que considerar en el camino, la tendencia sigue siendo bajista favoreciendo una alza futura de las otras criptomonedas alternativas.
Por ahora, la dominancia se mantiene relativamente estable con un valor inferior al 59% y sigue bien orientada a la baja si se toman en consideración las caídas de los meses anteriores.
Para concretizar un nuevo movimiento alcista favorable a las altcoins, la rotación de capitales tendrá que seguir el mismo camino que se inició a mediados del mes de julio y reforzar la tendencia bajista de la dominancia de Bitcoin.
Mismo si el camino es positivo hasta ahora, todavía falta mucho por recorrer, sobre todo si la BlockchainCenter estima que el índice de temporada de altcoins se encuentra vigente o no.
