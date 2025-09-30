BTC $113,007.48 0.56%
ETH $4,160.08 0.94%
SOL $206.61 -0.61%
PEPE $0.0000091 -0.81%
SHIB $0.000011 -1.00%
BNB $1,009.96 0.40%
DOGE $0.22 -0.92%
XRP $2.84 -0.84%
Cryptonews Noticias de Blockchain

¿Están las altcoins a un último paso de romper hacia nuevos máximos?

Después de un último retroceso, las altcoins siguen orientadas hacia nuevos máximos históricos.
Autor
Matías Calderón Velarde
Autor
Matías Calderón Velarde
Acerca del autor

Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
¿Están las altcoins a un último paso de romper hacia nuevos máximos?
¿Están las altcoins a un último paso de romper hacia nuevos máximos?

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • La capitalización de mercado global de las altcoins sufrió un gran retroceso la semana pasada.
  • Analistas prevén que los nuevos ATH solo vendrán tras un nuevo impulso.
  • La dominancia de Bitcoin marca un claro retroceso, similar al T3/T4 del 2019.
  • Sin embargo, un repunte momentáneo sigue siendo una eventualidad.

Mismo, si todavía no se contemplan nuevos máximos para las mejores altcoins, el cierre de año, de tradición alcista, se acerca. Con él, el impulso decisivo podría finalmente aparecer.

Altcoins : ¿un nuevo ATH pronto?

Si bien este mes de septiembre favoreció la explosión de algunas altcoins como MYX o ASTER, las demás criptomonedas siguen a la espera de la famosa “altseason” y de la alza continua de los precios.

Sin embargo, como nos lo indica el analista cripto Michaël van de Poppe, la capitalización de mercado de las altcoins no pudo superar los máximos anteriores.

Al contrario, se sufrió un claro retroceso que impidió a las otras criptomonedas una continuación alcista.

Si el retroceso fue la primera respuesta del mercado cripto, un nuevo impulso podría tomar el relevo según el analista con el objetivo de romper con la resistencia anterior y continuar hacia nuevos objetivos alcistas.

En ese caso, las últimas bajadas de precio no serían un mayor problema para unos inversores que gozarán de una nueva oportunidad para comprar el “dip”.

Un repunte momentáneo de la BTC.D

Además, la rotación de capitales de Bitcoin hacia las altcoins seguiría siendo una evidencia para muchos, con una bajada todavía continua de la dominancia del BTC. Mismo si los repuntes momentáneos son una eventualidad que hay que considerar en el camino, la tendencia sigue siendo bajista favoreciendo una alza futura de las otras criptomonedas alternativas.

Evolución dominancia de Bitcoin - Fuente: TradingView

Por ahora, la dominancia se mantiene relativamente estable con un valor inferior al 59% y sigue bien orientada a la baja si se toman en consideración las caídas de los meses anteriores.

Para concretizar un nuevo movimiento alcista favorable a las altcoins, la rotación de capitales tendrá que seguir el mismo camino que se inició a mediados del mes de julio y reforzar la tendencia bajista de la dominancia de Bitcoin.

Mismo si el camino es positivo hasta ahora, todavía falta mucho por recorrer, sobre todo si la BlockchainCenter estima que el índice de temporada de altcoins se encuentra vigente o no.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,062,231,230,860
-0.06

Más

Comunicados de prensa
La minería virtual de Pepenode supera un nuevo hito en recaudación: 1,5 millones en ICO
2025-09-30 09:51:11
Noticias de Blockchain
Uptober crypto: ¿será el último trimestre del año tan explosivo como los anteriores?
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
2025-09-30 08:50:10
Matías Calderón Velarde
Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores