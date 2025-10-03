El BNB otra vez en la cima : ATH y más gloria por venir
Otro día histórico para la criptomoneda BNB que supera los 1.100 dólares y concretiza un nuevo ATH.
Hechos clave:
- EL BNB efectúa un nuevo ATH: 1.112 dólares es el nuevo máximo histórico.
- Una nueva noche gloriosa desencadenó en un nuevo ATH para el activo nativo de Binance.
- El ecosistema de la BNB Chain repunta a lo grande con un CAKE extraordinario.
- El token del DEX Pancake Swap arrasa con un alza del 25%.
El BNB es el primero ATH de “Uptober”
Ni Bitcoin, ni Ethereum, ni Solana y ni tampoco XRP. El nuevo récord de precio que está dando de que hablar en el mercado cripto es para el BNB Coin. La criptomoneda nativa de Binance demuestra otra vez que su tendencia es alcista, con una ganancia que permitió a la vez sobrepasar los 1.100 dólares por primera vez y marcar un nuevo máximo histórico.
La noche ha sido gloriosa para todos, pero un poco más para un BNB claramente en modo récord. Tras una subida superior al 5%, la criptomoneda logró alcanzar el ATH siguiente: 1.112,54 $.
Si bien por ahora no se pudo consolidar encima de los 1.100 dólares (1.087 $), cualquier nuevo movimiento alcista podría nuevamente desencadenar en un nuevo récord de precio.
Finalmente, todas las evoluciones positivas ligadas al BNB Coin (quema de tokens, acumulaciones para tesorerías de empresas, ecosistema en pleno auge…) han podido contribuir al alza continuo de los precios hasta alcanzar dicho precio histórico.
Del lado del ecosistema, el crecimiento también es el objetivo con un fuerte enfoque en una nueva mejora, a la baja, de los gastos de transacciones, entre otros.
Una blockchain en su máximo esplendor
Cuando una criptomoneda es también la piedra angular de su ecosistema, las subidas nunca vienen solas. En el caso de la BNB Chain, el dicho queda otra vez demostrado con ganancias para el BNB y para el CAKE nativo de PancakeSwap.
El token utilitario del mayor DEX de la BNB Chain se coronó el día de hoy con un rally alcista impresionante al alcance de muy pocos.
En el top 100 cripto por capitalización de mercado, ninguna altcoin obtiene un mayor rendimiento que el CAKE de PancakeSwap. El token brilló en las últimas 24 horas con una ganancia del 25%. Sin embargo, la palabra ATH es todavía muy tabú para esta criptomoneda, con un precio actual muy por debajo del antiguo récord. Valorizado en 3,26 dólares, el CAKE tiene por marca histórica 44,18 $.
Finalmente, los problemas del hack de la cuenta de X ya parecen lejos y olvidados para la BNB Chain.
