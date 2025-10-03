Acciones criptos : la otra alternativa para las ganancias masivas

Las acciones criptos viven al ritmo de las criptos con subidas hasta del 20% en solo cinco días.

Autor Matías Calderón Velarde Autor Matías Calderón Velarde Acerca del autor Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 3, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Las criptomonedas no subieron solas y las acciones criptos más famosas llegaron para asegurarse dobles dígitos ganancias en un tiempo record.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: Días gloriosos para las acciones criptos con ganancias cercanas al 20%.

El famoso MSTR de Strategy se revaloriza a 352,33 $.

La acción cripto de la empresa detrás del stablecoin USDC concretiza una de las mejores jornadas

La acción de la plataforma Coinbase es el claro ganador de la categoría.

Gloria total para las acciones criptos

La ganancia es total en el sector de las criptomonedas, con nuevas ganancias para activos como el BTC o ETH y alocadas subidas de precios también para las principales acciones criptos. Coinbase (COIN), Strategy (MSTR) o Circle Internet Group (CRCL) son algunos de los ejemplos que demuestran que se puede ganar por “duplicado” cuando se mira un poco más allá de las criptomonedas.

Tras un nuevo día glorioso para el ecosistema cripto, con un BTC cada vez más cerca de su ATH, las acciones relacionadas al sector también se orientan hacia el alza.

La famosa acción de Strategy (la antigua MicroStrategy), MSTR es un claro ejemplo de que se puede ganar invirtiendo en Bitcoin y también escogiendo las acciones criptos que dependen de los movimientos de mercado del BTC. La evolución de precio es entonces positiva para el MSTR con una ganancia del 4,11% el día de ayer y un precio de negociación situado en 352,33 dólares.

En los últimos cinco días, la alegría es mayor, con una acción cripto propicia a ganar tras haber repuntado de 17,37% o 52,14 dólares.

Si bien el día fue más que positivo para el activo de Strategy, otras acciones criptos gozaron de un rendimiento aún mayor. Si las stablecoins como el USDC no varían de precio por su naturaleza misma de monedas estables, no se puede decir lo mismo sobre las acciones cotizadas en la bolsa norteamericana. Con un fuerte repunte del 16,04% el precio del CRCL se revalorizó fuertemente alcanzando casi los 150 dólares.

Volátil, el activo financiero impresionó sobre un día, pero un poco menos sobre los cinco últimos días. En este periodo de tiempo, no logró superar el 20% de alza (19,77%).

El mejor de la semana es Coinbase

Si nos referimos a “otra categoría” de acciones criptos, también podemos entrever algunos movimientos alcistas. La acción relacionada con el famoso exchange de cripto Coinbase es otro ejemplo de que las ganancias son esta vez generalizadas en los mercados tradicionales.

El COIN “nativo” de la plataforma de intercambio logró un resultado más que positivo en el último día, con una subida del 7,48% que eleva el precio de cada acción a 372,07 dólares.

Sobre cinco días, los rendimientos son aún mayores, con un alza de precios del 20,61% que supera la evolución semanal del BTC (9,51%).

Además, también se registraron ganancias en los últimos días para las acciones criptos relacionadas a los detentores de ETH (BMNR: 13,87%), las empresas de minería de BTC (MARA: 16,35%) o los detentores de BTC (ALCPB:10,02%).