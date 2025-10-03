Acciones criptos : la otra alternativa para las ganancias masivas
Las criptomonedas no subieron solas y las acciones criptos más famosas llegaron para asegurarse dobles dígitos ganancias en un tiempo record.
Hechos clave:
- Días gloriosos para las acciones criptos con ganancias cercanas al 20%.
- El famoso MSTR de Strategy se revaloriza a 352,33 $.
- La acción cripto de la empresa detrás del stablecoin USDC concretiza una de las mejores jornadas
- La acción de la plataforma Coinbase es el claro ganador de la categoría.
Gloria total para las acciones criptos
La ganancia es total en el sector de las criptomonedas, con nuevas ganancias para activos como el BTC o ETH y alocadas subidas de precios también para las principales acciones criptos. Coinbase (COIN), Strategy (MSTR) o Circle Internet Group (CRCL) son algunos de los ejemplos que demuestran que se puede ganar por “duplicado” cuando se mira un poco más allá de las criptomonedas.
Tras un nuevo día glorioso para el ecosistema cripto, con un BTC cada vez más cerca de su ATH, las acciones relacionadas al sector también se orientan hacia el alza.
La famosa acción de Strategy (la antigua MicroStrategy), MSTR es un claro ejemplo de que se puede ganar invirtiendo en Bitcoin y también escogiendo las acciones criptos que dependen de los movimientos de mercado del BTC. La evolución de precio es entonces positiva para el MSTR con una ganancia del 4,11% el día de ayer y un precio de negociación situado en 352,33 dólares.
En los últimos cinco días, la alegría es mayor, con una acción cripto propicia a ganar tras haber repuntado de 17,37% o 52,14 dólares.
Si bien el día fue más que positivo para el activo de Strategy, otras acciones criptos gozaron de un rendimiento aún mayor. Si las stablecoins como el USDC no varían de precio por su naturaleza misma de monedas estables, no se puede decir lo mismo sobre las acciones cotizadas en la bolsa norteamericana. Con un fuerte repunte del 16,04% el precio del CRCL se revalorizó fuertemente alcanzando casi los 150 dólares.
Volátil, el activo financiero impresionó sobre un día, pero un poco menos sobre los cinco últimos días. En este periodo de tiempo, no logró superar el 20% de alza (19,77%).
El mejor de la semana es Coinbase
Si nos referimos a “otra categoría” de acciones criptos, también podemos entrever algunos movimientos alcistas. La acción relacionada con el famoso exchange de cripto Coinbase es otro ejemplo de que las ganancias son esta vez generalizadas en los mercados tradicionales.
El COIN “nativo” de la plataforma de intercambio logró un resultado más que positivo en el último día, con una subida del 7,48% que eleva el precio de cada acción a 372,07 dólares.
Sobre cinco días, los rendimientos son aún mayores, con un alza de precios del 20,61% que supera la evolución semanal del BTC (9,51%).
Además, también se registraron ganancias en los últimos días para las acciones criptos relacionadas a los detentores de ETH (BMNR: 13,87%), las empresas de minería de BTC (MARA: 16,35%) o los detentores de BTC (ALCPB:10,02%).
