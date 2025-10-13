El BNB firma un nuevo ATH: estos son los nuevos objetivos de precio

La subida del BNB no parece tener límites y los nuevos objetivos alcistas tampoco. La criptomoneda de Binance aspira todavía a más.

Hechos clave: El BNB se ha recuperado completamente de su última caída.

Apenas es lunes que el token de Binance ya firma un nuevo ATH.

La criptomoneda subió un 16% el día de hoy.

Los nuevos objetivos apuntan a una subida superior a los 1.500 dólares.

Estelar BNB: un activo recuperado y en modo récord

¿El mercado de las criptomonedas tambaleó el viernes anterior? Cuando se observa tanto el precio del BNB como su reciente evolución, no pareciera, ya que la criptomoneda firma un nuevo ATH y sube como en un bull run estelar.

El token nativo de Binance sigue en modo ATH y firma este lunes un nuevo récord de precio tras un repunte impresionante superior al 16%. Con este movimiento alcista, el precio del BNB crece de manera favorable hasta alcanzar los 1.370 dólares.

Al mismo tiempo que el BNB firma un nuevo máximo histórico, también se asegura de uno de los mayores rendimientos diarios en el mercado cripto y entre los principales activos. En el top 20 cripto por capitalización de mercado, nadie supera al BNB en torno a rendimientos, que es definitivamente de las mejores criptomonedas para invertir.

¿Cuál es el próximo objetivo de precio?

El BNB está de dulce y nada parece indicarnos que el movimiento esté por terminar. Según el propio fundador de Binance, Changpeng Zhao, el BNB es un activo más fuerte que nunca, con una visión clara de construir y de proteger a sus usuarios.

Con estas fortalezas como apoyo, la criptomoneda podría seguir por el mismo camino e ir más allá de sus límites actuales.

$BNB broke its multi-year trendline back in July and never looked back Up over 600% since the bear market bottom And now firmly in price discovery mode Next major Fib targets:

– $1,486 for 2.618

– $1,983 for 3.618 Can it hit $2,000 before the end of the year? pic.twitter.com/Omk8biM7Df — Lark Davis (@TheCryptoLark) October 8, 2025

Para el analista TheCryptoLark, ya nada asusta al Binance Coin y, por ahora, habrá que seguir viendo hacia arriba. Con el modo de descubrimiento de precios activado, los siguientes objetivos se encontraron en los siguientes precios: 1.486 dólares en un primer momento y 1.983 dólares después. El activo es de las criptomonedas con más futuro, pero también es una realidad del presente.

Sin embargo, a pesar de los objetivos de precios que nos hacen brillar los ojos, una pregunta queda por el momento pendiente: ¿Podrá el BNB superar los 2.000 dólares antes de que se acabe el año?