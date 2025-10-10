Binance y el BNB: un mundo de ganancias y privilegios para los inversores
Hechos clave:
- El BNB nativo ha multiplicado los ATH ofreciendo ganancias de 80% desde el primero de enero hasta ahora.
- El mecanismo de rendimientos es alimentado por constantes airdrops y distribución de recompensas.
- Los gastos de transacciones en la BNB Chain han caído más de un 2.000%.
- Los usuarios están a la espera del próximo hype relacionado con la BNB Chain.
Binance y BNB significa rendimientos en lenguaje cripto
Binance y la BNB Chain se han vuelto ineludibles en el mercado de las criptomonedas con un ecosistema que atraviesa un momento dulce. En el centro de la mira, el crecimiento del BNB y la utilidad que le da el exchange Binance no pasan desapercibidos.
Además de disfrutar de la recurrencia de los ATH del lado del BNB, un detentor de la criptomoneda utilitaria del mayor exchange del mundo goza de muchos privilegios más, resolviendo la incógnita de cómo ganar dinero con criptomonedas.
Si bien el BNB creció desde los 554 $ hasta más de 1.304 dólares entre abril y octubre del 2025, la detención de Binance Coin también permite gozar de otras formas de rendimiento. A lo largo de los últimos meses, los inversores pudieron disfrutar de 33 airdrops provenientes del Launchpool y de las recompensas para los HODLers.
Es más, según los cálculos de Binance, más allá de la revalorización constante del precio del token, la detención de 10 BNB habría permitido ganar 232 dólares gracias a las recompensas. Esto, en caso de vender siempre el token recibido en el cierre de su primer día de negociación.
La BNB Chain atraviesa su mejor momento
Además, los privilegios no solo se acaban con las evoluciones de precio, ya que el uso de la blockchain no deja de favorecer a los detentores de BNB.
Si algunas redes como Ethereum pueden ser costosas, con gastos de transacciones elevados, es todo lo contrario para los usuarios de la BNB Chain.
Como bien lo recalcó CZ, el fundador del exchange Binance, estos gastos no han dejado de verse reducidos, pasando de 0,1 GWEI a 0,05 GWEI. Según Changpeng Zhao, el año ha sido más que productivo para el ecosistema, con una reducción de los gastos del 2000% desde principio de año.
Con gastos de transacciones tan bajos y un ecosistema en plena ebullición (BNB, ASTER, CAKE y varios memecoins), no es de extrañar que la BNB Chain es la Blockchain que lidera en ganancias tanto mediante sus aplicaciones como por los gastos de transacción recaudados.
Según CoinMarketCap, la blockchain lidera de lejos en este sector, relegando a las blockchains rivales como Solana o Ethereum al segundo plano. Ahora, para la comunidad y los usuarios, solo queda por ver cuál será el próximo proyecto de la BNB Chain en brillar y recibir la atención mediática.
