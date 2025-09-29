Tras las aprobaciones de nuevos ETF, XRP podría experimentar nuevas subidas
Octubre será un mes activo para Ripple (XRP), hay seis solicitudes de ETF por aprobar y se predicen entradas récord ante los nuevos productos regulados.
Hechos clave:
- Octubre será “histórico” para Ripple.
- Se espera la decisión de la SEC sobre seis nuevos ETF al contado de XRP.
- El precio de una de las criptomonedas con más futuro ronda entre los 2,70 y 2,96 dólares este mes.
- La liquidez en los exchanges podrían ser un problema para nuevas participaciones institucionales.
- La presión bajista persiste, pero la adopción institucional impulsada por nuevos ETF podrían llevar a XRP a nuevos máximos.
En un mes donde Ripple se ha comportado tímidamente, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha estado activa, aprobando cinco ETF hasta ahora; cuatro en futuros y uno al contado.
El promotor de criptomonedas y empresario John Squire publicó el pasado 26 de septiembre en su cuenta en X lo que se espera sobre XRP en octubre, declarando el próximo mes como “histórico” para la criptomoneda.
El primer ETF de XRP: ¿un éxito en su debut?
REX-Osprey es el primer emisor de ETF de XRP al contado en ser aprobado por la SEC, quien debutó con unos sólidos 37,75 millones de dólares en entradas en sus primeras horas de cotización, siendo el más exitoso hasta ahora.
Siendo un hito también en tener el primer ETF de Dogecoin, una de las mejores memecoins.
Estos instrumentos de inversión indirecta son famosos entre los inversores tradicionales y se traducen en un mayor interés institucional en Estados Unidos gracias a la formalización de la criptomoneda, mejorando su utilidad, crecimiento y apertura de estrategias de tesorería basada en XRP.
La espera por la aprobación de emisores como Grayscale, 21Shares y Bitwise llaman aún más la atención de nuevas inversiones, siendo motor para consolidar a XRP en el mercado tradicional.
Pero la liquidez podría ser un problema para los próximos movimientos masivos con Ripple. Los inversores tienden a almacenar XRP a largo plazo y exchanges como Coinbase han disminuido su inventario en los últimos meses, por lo que un aumento abrupto en la demanda que llevaría al precio de la criptomoneda hacia los 10 dólares según comentario del analista, Jake Claver.
El precio de XRP apunta a superar los 3 dólares
Análisis técnicos del XRP sugieren impulsos moderados con un RSI alrededor de 40 y movimientos de consolidación alrededor de 2,70 dólares.
Aunque los bajistas defienden la zona ubicando la vara en 2,96 dólares, limitando los repuntes al alza. La criptomoneda está en un momento de indecisión que, aunque el soporte a largo plazo está sobre 2,61 dólares, la presión a la baja podría hacer caer a XRP a los 2,59 dólares.
Sin embargo, un escenario como el que se ve con los nuevos ETF de Ripple pondría al token a romper nuevamente los 3 dólares y buscar consolidarse sobre 3,25 y 3,42 dólares si los alcistas y holders se mantienen fuertes.
