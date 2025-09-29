Tras las aprobaciones de nuevos ETF, XRP podría experimentar nuevas subidas

La liquidez en exchanges como Coinbase podría ser un reto para absorber la demanda institucional de los nuevos ETF de XRP.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Octubre será un mes activo para Ripple (XRP), hay seis solicitudes de ETF por aprobar y se predicen entradas récord ante los nuevos productos regulados.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: Octubre será “histórico” para Ripple.

Se espera la decisión de la SEC sobre seis nuevos ETF al contado de XRP.

El precio de una de las criptomonedas con más futuro ronda entre los 2,70 y 2,96 dólares este mes.

La liquidez en los exchanges podrían ser un problema para nuevas participaciones institucionales.

La presión bajista persiste, pero la adopción institucional impulsada por nuevos ETF podrían llevar a XRP a nuevos máximos.

En un mes donde Ripple se ha comportado tímidamente, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha estado activa, aprobando cinco ETF hasta ahora; cuatro en futuros y uno al contado.

El promotor de criptomonedas y empresario John Squire publicó el pasado 26 de septiembre en su cuenta en X lo que se espera sobre XRP en octubre, declarando el próximo mes como “histórico” para la criptomoneda.

🚨 XRP SPOT ETF TRACKER 🚨 📅 OCTOBER WILL BE HISTORIC: 🔹 Grayscale — OCT 18

🔹 21Shares — OCT 19

🔹 Bitwise — OCT 20

🔹 Canary Capital — OCT 23

🔹 WisdomTree — OCT 24

🔹 Franklin Templeton — OCT 25

🔹 CoinShares — OCT 25 🔥 $XRP Are you ready? 🤔 pic.twitter.com/PrNW0GevU4 — John Squire (@TheCryptoSquire) September 26, 2025

El primer ETF de XRP: ¿un éxito en su debut?

REX-Osprey es el primer emisor de ETF de XRP al contado en ser aprobado por la SEC, quien debutó con unos sólidos 37,75 millones de dólares en entradas en sus primeras horas de cotización, siendo el más exitoso hasta ahora.

Siendo un hito también en tener el primer ETF de Dogecoin, una de las mejores memecoins.

Estos instrumentos de inversión indirecta son famosos entre los inversores tradicionales y se traducen en un mayor interés institucional en Estados Unidos gracias a la formalización de la criptomoneda, mejorando su utilidad, crecimiento y apertura de estrategias de tesorería basada en XRP.

La espera por la aprobación de emisores como Grayscale, 21Shares y Bitwise llaman aún más la atención de nuevas inversiones, siendo motor para consolidar a XRP en el mercado tradicional.

Pero la liquidez podría ser un problema para los próximos movimientos masivos con Ripple. Los inversores tienden a almacenar XRP a largo plazo y exchanges como Coinbase han disminuido su inventario en los últimos meses, por lo que un aumento abrupto en la demanda que llevaría al precio de la criptomoneda hacia los 10 dólares según comentario del analista, Jake Claver.

El precio de XRP apunta a superar los 3 dólares

Análisis técnicos del XRP sugieren impulsos moderados con un RSI alrededor de 40 y movimientos de consolidación alrededor de 2,70 dólares.

Análisis técinico de XRP. Fuente: TradingView

Aunque los bajistas defienden la zona ubicando la vara en 2,96 dólares, limitando los repuntes al alza. La criptomoneda está en un momento de indecisión que, aunque el soporte a largo plazo está sobre 2,61 dólares, la presión a la baja podría hacer caer a XRP a los 2,59 dólares.

Sin embargo, un escenario como el que se ve con los nuevos ETF de Ripple pondría al token a romper nuevamente los 3 dólares y buscar consolidarse sobre 3,25 y 3,42 dólares si los alcistas y holders se mantienen fuertes.