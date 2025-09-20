¿Podría ser 4,50 dólares el próximo objetivo de precio para XRP? Esto es lo que sabemos

El interés institucional, el aumento en derivados y el recorte de tasas de la Fed, consolidan el impulso alcista de XRP que busca romper resistencias clave.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Ripple (XRP) se ha recuperado y cotiza sobre los 3 dólares, con millonarias entradas a los instrumentos de inversión y factores macro convenientes pone a los analistas a proyectar el precio de XRP hacia los 4,50 dólares.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: XRP ha recuperado su precio de 3 dólares.

Desde inicios de septiembre ha recuperado un 15% en su valor.

El interés institucional y la temporada de altcoins serían los potenciadores de su nuevo impulso.

La Fed ha recortado las tasas de interés, lo que beneficiaría al mercado cripto.

De seguir la tendencia el próximo precio sería 4,50 dólares según analistas.

El precio de XRP se ha recuperado en un 15%, consolidándose sobre los 3 dólares luego de pasar por una racha a la baja a inicios de mes.

Precio de XRP gana impulso gracias al interés institucional

Los factores macroeconómicos están beneficiando a la economía descentralizada, dejando para las criptomonedas y a las mejores memecoins un camino que puede ser prometedor.

No solo el recorte de las tasas de interés que hará que los inversores tengan motivación por los activos de riesgo, sino por la reciente flexibilización de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en sus reglas para decidir sobre nuevos ETFs.

Además de estos aspectos macroeconómicos que afectarían positivamente a todo el mercado, el trading de derivados de XRP, ha aumentado a 8.300 millones de dólares en una semana. Las posiciones se han vuelto largas, según datos de CoinGlass, confirmando el sentimiento alcista entre los vendedores.

Interés abierto (OI) de contratos futuros de XRP. Fuente: CoinGlass

Ripple también se beneficiaría de la temporada de altcoins que podría consolidarse. CoinShares registró entradas en una semana en Solana (SOL), Sui, Cardano (ADA) y Cronos (CRO) por 18 millones de dólares, notando crecimiento del interés hacia criptomonedas con más futuro y 14,7 millones de dólares hacia XRP.

Y aunque hasta ahora el mercado viene de una pequeña fase de enfriamiento esta semana, según la firma de inversión, se sugiere que la confianza no ha cambiado y que XRP está en el ojo de los inversores, así que el panorama actual podría beneficiar el precio de XRP.

Los 4,50 dólares están cerca si XRP no pierde el impulso

La trader CasiTrades, analizó en su cuenta en X lo que se puede esperar de XRP los próximos días e indicó un “fin de la consolidación” para el precio del activo.

🚀Consolidation Ends, Momentum Builds: XRP Targets $4.50 🚀$XRP is heating up! 🔥It has broken out of its months-long consolidation, and confirmation of the breakout is occurring with the $3 test now in play. Looking at the daily timeframe, price has been battling this level… pic.twitter.com/UD06AoyWlW — CasiTrades 🔥 (@CasiTrades) September 10, 2025

Indica una lucha para mantenerse sobre los 3 dólares tocando la resistencia frecuentemente, pero sin romper.

CasiTrades llama a prestar atención a los valores entre 3,08 y 3,27 dólares que podrían ser los próximos rangos de movimiento para XRP si la tendencia se mantiene.

El factor que menciona en su publicación como determinante son los niveles de Fibonacci que no han cambiado, confirmando que “aún apuntan hacia la zona de 4,50 dólares como objetivo de ruptura”.