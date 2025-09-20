DeepSeek predice las próximas altcoins con potencial x100

La IA de DeepSeek predice las próximas altcoins a explotar x100: BNB, DOGE y TRX
Hechos clave:
- Las próximas altcoins de la temporada podrían llegar a tomar protagonismo en el mercado.
- Opciones con utilidad definida como BNB y TRX se hacen cada vez más atractivas.
- BNB permite tener mejores tarifas en el exchange de mayor volumen y en Tron se hacen la mayoría de las transacciones de USDT.
- La comunidad de Dogecoin no deja mal a su criptomoneda y con factores macroeconómicos positivos podría despuntar un rally alcista.
- La IA de DeepSeek ofrece comentarios basados en patrones históricos del comportamiento de las criptomonedas.
Hay ciertas altcoins que tienen más trascendencia que otras y cuando el capital va rotando hacia criptomonedas de menor valor, los inversores ven las próximas oportunidades. En esta ocasión la IA china, DeepSeek, nos dio su opinión acerca de Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) y Tron (TRX).
Este bot basa sus proyecciones en lectura de patrones históricos, y aunque puede ser vulnerable a faltas de contexto y desinformación actual, su capacidad de análisis queda muy bien parada.
DeepSeek predice que para septiembre de 2025 el mercado se encontraría en el pico del ciclo alcista, según los patrones históricos, e indica que “es la fase donde las altcoins suelen tener su explosión final y más exuberante”.
Próximas altcoins: ¿qué dice DeepSeek?
Las próximas altcoins más relevantes en el análisis de DeepSeek son BNB, TRX y DOGE.
Las primeras tienen una utilidad definida y profunda, siendo la 5° y 9° en capitalización de mercado, mientras que la última tiene una de las comunidades más sólidas, siendo la primera memecoin.
La IA ve con buenos ojos el futuro de estas criptomonedas, situándolas entre las próximas altcoins que destacarían en la temporada.
BNB: un caballo de batalla con utilidad real
DeepSeek destaca que BNB ha tenido uno de los mejores desempeños en altseasons anteriores. Las funciones dentro del ecosistema de Binance le ayudan al activo, cuando aumenta el volumen de trading se vuelve más interesante, ya que permite obtener descuentos para los usuarios que utilizan el exchange.
“Es probable que BNB sea un performance sólido y consistente”, indicó el bot.
En la predicción de precio de Binance Coin, DeepSeek es optimista en cuanto al futuro de la criptomoneda, poniéndola sobre los 1.600 dólares. Número que no está tan lejano considerando que su precio actual superó el ATH y se sitúa en $1,002.12 dólares.
DOGE: una criptomoneda de puro sentimiento
El bot de IA desarrollado en China es sumamente cuidadoso con predicciones económicas de riesgo y expresa claramente la volatilidad de Dogecoin, pero también indica que DOGE “podría capturar una porción masiva del capital especulativo”.
DeepSeek destaca que, aunque el riesgo de invertir en ella es alto, los picos de euforia en el mercado hacen que los inversores consideren estos activos digitales más atractivos.
La disminución de las tasas de interés y las solicitudes de ETF al contado podrían ser un impulsor, pero la mayor posibilidad es que sea una de las criptomonedas más rentables por un corto tiempo y que sufra una corrección inmediata.
Según DeepSeek, la predicción de precio de Dogecoin se va sobre 1 y 1,70 dólares para las próximas temporadas de altcoins.
TRX: una apuesta a las próximas altcoins con utilidad
Tron quizá sea una de las apuestas de bajo costo más inteligentes, ahora con la regulación de las stablecoins en EE. UU. las transacciones a través de la red de Tron serán aún más masivas debido a su bajo costo y rapidez.
DeepSeek rescata principalmente el vínculo con el Tether, “su mayor ventaja es ser la red preferida para las transacciones de USDT”.
Por otra parte, el crecimiento de la red en Asia y América Latina también repercute en su precio, por lo que la IA anticipa que TRX se situaría sobre los 0,30 y 0,50 dólares en las próximas temporadas de altcoins.
