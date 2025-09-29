BTC $114,275.20 1.98%
El precio del Bitcoin lucha por mantenerse sobre los 112.000: ¿qué esperar a corto plazo?

Septiembre suele ser negativo, pero octubre y noviembre destacan como meses de fuerte repunte para el precio del Bitcoin.
Precio del Bitcoin: ¿podrá superar los 113.000 dólares a corto plazo?
El precio del Bitcoin (BTC) se recupera sobre los 112.000 dólares, alcistas y bajistas se mantienen luchando mientras que hay atención por los datos de empleo en Estados Unidos.

Hechos clave:

  • El BTC abre con impulso hacia los 112.000 luego de un fin de semana a la baja.
  • Alcistas han abierto posiciones nuevas hacia los 113.000 dólares.
  • Mientras que posiciones cortas liquidaron 180 millones de dólares en una semana.
  • Analistas ven con buen ojo el precio de apertura del Bitcoin esta semana.
  • Siendo septiembre un mes de pérdidas en promedio, se esperan mejores números para el último trimestre del año, según datos históricos.

Aún no hay pruebas fuertes para afirmar que este movimiento al alza sea definitivo aún. El analista e inversor cripto, Ted Pillows comentó en su cuenta en X, “para un fuerte repunte de Bitcoin, se necesita un cierre diario por encima de los $113.500. De lo contrario, es muy probable que BTC vuelva a tocar mínimos”.

Septiembre es un mes de alta volatilidad para el precio del Bitcoin

Pero este ‘ping-pong’ no sorprende, muchos analistas esperaban de septiembre una corrección en el precio del Bitcoin. El trader Daan Crypto analizó los datos históricos de la criptomoneda e indicó que, si bien es el peor trimestre en promedio, los números no sorprenden debido a que, históricamente, esta temporada presenta una alta volatilidad.

Septiembre ha traducido como un mes de pérdidas, según CoinGlass, con una disminución del 3,20% en promedio.

Ahora bien, el analista menciona que el mes de octubre podría resultar interesante para el precio del Bitcoin, por lo que a corto plazo recomienda estar atentos a los movimientos.

Al revisar el comportamiento del BTC en los últimos meses del año, se observa que octubre y noviembre han sido los meses con mejores rendimientos en promedio, 21,89% y 46,02%, respectivamente.

Liquidaciones masivas amenazan a los apostadores del Bitcoin

Nuevas posiciones al alza inyectaron liquidez en el mercado y la demanda se instaló en torno a los 113.000 dólares, lo que generó liquidaciones en posiciones cortas alrededor de los 180 millones en promedio la semana pasada.

Liquidaciones de BTC. Fuente: CoinGlass
Liquidaciones de BTC. Fuente: CoinGlass

Pero los alcistas también corren peligro, el mercado actual indica que, si el BTC cae sobre los 107.000 dólares en el corto plazo, las liquidaciones por posiciones largas llegarían a los 5.000 millones de dólares.

Datos de empleo en EE. UU. en el ojo de inversionistas

Ahora se espera la publicación sobre los datos de empleo por parte de la Fed, dentro de una creciente presión sobre su presidente Jerome Powell y la expectativa sobre las acciones a tomar para equilibrar la economía del país.

Este informe llevaría a la Reserva Federal a tomar medidas contundentes ante más recortes en las tasas o mantenerse neutral, siendo las criptomonedas con más futuro y las mejores memecoins unas de las primeras impactadas si se opta por mantener una postura positiva en los recortes de interés.

