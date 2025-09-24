Blockchains más baratas como BSC y TRON han sido las más elegidas para pagos con stablecoins
Datos on-chain confirman la tendencia a usar pagos con stablecoins en las blockchains de Binance y Tron, el volumen es el mayor, son las dominantes y las que más han crecido gracias a sus tarifas de pago y tiempos reducidos.
Hechos clave:
- BSC y Tron son las blockchains que dominan el sector de pagos pequeños y medianos.
- Datos obtenidos de Artemis.xyz en colaboración con Orbital dan muestra de ello.
- Las blockchains BSC, Tron están sobre Solana y Ethereum en volumen de transacciones.
- El crecimiento de BSC ha sido sustancial el último año.
- Mientras que la red Tron la dominan las operaciones con stablecoins.
La plataforma de centralización de pagos cripto, Orbital, estrenó su índice de pagos minoristas con monedas estables en colaboración con Artemis.xyz, mostrando el cambio que están teniendo las operaciones hacia las blockchains de Tron y BSC.
Las transacciones minoristas pasan a blockchains alternativas
Este marcador se basa en datos de los últimos tres meses con transferencias de hasta 10.000 dólares evaluadas en las blockchains que manejan stablecoins.
Los hallazgos principales están en el crecimiento sustancial de BSC, aumentando el número de transacciones en un 46% desde inicios de año hasta los datos de agosto, mientras que Tron se ha mantenido constante en el uso de stablecoins.
Orbital encontró que estas blockchains están dominando en la adopción de la economía, dejando ver que las criptomonedas con más futuro no dejan atrás a las stablecoins.
Los datos muestran que BSC y Tron están por encima de plataformas líderes en otros protocolos DeFi como Solana y Ethereum. Binance Smart Chain tiene el 35% de las transacciones de pagos, mientras que Tron tiene el 19%, Aptos tiene 23%, sobre Solana con el 4,1%.
Tron y BSC dominan en el movimiento de stablecoins
En el estudio de Orbital también se hace notar el volumen de transacciones con stablecoins, encontrando que BSC también ha tenido un salto sustancial de 28.000 a 85.000 millones de dólares entre abril y mayo de este año, representando un incremento del 203,6%.
En cuanto a Tron se muestra que su volumen es constante, considerando que la dominancia en esta red es de stablecoins, 98,4% según datos de DeFiLlama.
Aunque esto no podría ser tan buena noticia para los seguidores de la red, el control por estas criptomonedas estaría dejando atrás a la utilidad de la red con su token TRX, dejando rezagados los datos DeFi de la blockchain como impulsar el entretenimiento descentralizado y creación de más instrumentos como mejores memecoins en la red.
