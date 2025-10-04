BTC $122,362.09 1.59%
Cryptonews Industry Talk

ソラナ、ステーキング型ETFで優位｜ビットコインは今後どうなる？

ソラナ(SOL)
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
ソラナとイーサリアムのネットワークが左右に分割され、中央にETFのシンボルが輝く未来的なイメージ

資産運用会社ビットワイズのハンター・ホースリーCEOは2日、ステーキング型ETFにおいてソラナ（SOL）がイーサリアム（ETH）より優位に立つ可能性を指摘した

暗号資産（仮想通貨）のステーキングは近年広がりを見せており、資産運用会社はその報酬をETFなど規制下の金融商品に組み込む仕組みを模索している。

しかし、すべてのブロックチェーンが必ずしもこの枠組みに適しているわけではない。

ソラナ 今後はステーキングETFで優位性を発揮

ホースリー氏は、ステーキング型ETFにおいて鍵となるのは「出金速度」だと強調した。

イーサリアムのステーキングでは、混雑時に出金が滞るケースが指摘されている。

実際、9月上旬には待機中のETHが86万を超え、過去1年以上で最高水準に達した。現在は約20万2000ETH（待機期間3日）まで減少したものの、依然として資産の引き出しには時間がかかる。

一方、ソラナは迅速なアンステーキング（解除）が可能であり、この点がETFプロバイダーにとって大きな魅力となる。ETFでは償還期限を守ることが極めて重要であり、短時間で資産を返還できる仕組みが求められるからだ。

ホースリー氏は「ステーキングはネットワーク支援の対価として資産をロックする仕組みだが、即時のアクセスが難しいことはETFにとって巨大な問題だ」と述べ、ソラナが今後、ステーキング型ETFにおいて優位性を発揮する可能性を示唆した。

ビットコインの進化と拡張を加速させる新プロジェクト登場

Bitcoin Hyper公式サイト

イーサリアムやソラナといった主要アルトコインの動向に注目が集まる一方で、ビットコイン（BTC）の機能拡張を目指す新たなプロジェクトにも投資家の関心が高まっている。

その代表格が、レイヤー2スケーリングソリューションとして開発が進むBitcoin Hyper（HYPER）だ。

同プロジェクトは、ソラナのSVMを統合することで取引処理速度を飛躍的に向上させ、ビットコインの強固なセキュリティを維持したまま、高速かつ低コストのトランザクション実現を目指している。

さらに、スマートコントラクト機能の導入により、従来ビットコインでは難しかったDeFiアプリケーションの展開も可能となる見通しだ。

現在進行中のプレセールでは、今週初めに資金調達額が1900万ドルを突破。その後わずか3日間でさらに120万ドルを集め、本稿執筆時点で累計2000万ドル超に到達している。

急速な資金流入の背景には、大口投資家（クジラ）による積極的な先行投資がある。月曜日にはある投資家が3回に分けて取引を行い、合計32万7000ドル相当のHYPERトークンの購入した。

さらに木曜日までには、別の2人のクジラが参入。1人は14万ドル、もう1人は19万3000ドル規模の大規模購入を実行した。

こうした動きを受け、一部のアナリストは「将来的に100倍以上の成長ポテンシャルを秘めている」と指摘。Bitcoin Hyperは今後、ビットコインが主導する仮想通貨市場において重要な存在になる可能性が高いと期待されている。

Bitcoin Hyperは、既存の暗号資産が抱える課題解決と、ビットコインエコシステムへの新たな価値創出を同時に実現し得るプロジェクトだ。ビットコインは今後、このような革新的取り組みによってどのように進化を遂げるのか、大きな注目が集まっている。

Bitcoin Hyperを見てみる

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
