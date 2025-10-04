ソラナ、ステーキング型ETFで優位｜ビットコインは今後どうなる？

資産運用会社ビットワイズのハンター・ホースリーCEOは2日、ステーキング型ETFにおいてソラナ（SOL）がイーサリアム（ETH）より優位に立つ可能性を指摘した。

暗号資産（仮想通貨）のステーキングは近年広がりを見せており、資産運用会社はその報酬をETFなど規制下の金融商品に組み込む仕組みを模索している。

しかし、すべてのブロックチェーンが必ずしもこの枠組みに適しているわけではない。

ソラナ 今後はステーキングETFで優位性を発揮

ホースリー氏は、ステーキング型ETFにおいて鍵となるのは「出金速度」だと強調した。

イーサリアムのステーキングでは、混雑時に出金が滞るケースが指摘されている。

実際、9月上旬には待機中のETHが86万を超え、過去1年以上で最高水準に達した。現在は約20万2000ETH（待機期間3日）まで減少したものの、依然として資産の引き出しには時間がかかる。

一方、ソラナは迅速なアンステーキング（解除）が可能であり、この点がETFプロバイダーにとって大きな魅力となる。ETFでは償還期限を守ることが極めて重要であり、短時間で資産を返還できる仕組みが求められるからだ。

ホースリー氏は「ステーキングはネットワーク支援の対価として資産をロックする仕組みだが、即時のアクセスが難しいことはETFにとって巨大な問題だ」と述べ、ソラナが今後、ステーキング型ETFにおいて優位性を発揮する可能性を示唆した。

ビットコインの進化と拡張を加速させる新プロジェクト登場

イーサリアムやソラナといった主要アルトコインの動向に注目が集まる一方で、ビットコイン（BTC）の機能拡張を目指す新たなプロジェクトにも投資家の関心が高まっている。

その代表格が、レイヤー2スケーリングソリューションとして開発が進むBitcoin Hyper（HYPER）だ。

同プロジェクトは、ソラナのSVMを統合することで取引処理速度を飛躍的に向上させ、ビットコインの強固なセキュリティを維持したまま、高速かつ低コストのトランザクション実現を目指している。

さらに、スマートコントラクト機能の導入により、従来ビットコインでは難しかったDeFiアプリケーションの展開も可能となる見通しだ。

現在進行中のプレセールでは、今週初めに資金調達額が1900万ドルを突破。その後わずか3日間でさらに120万ドルを集め、本稿執筆時点で累計2000万ドル超に到達している。

急速な資金流入の背景には、大口投資家（クジラ）による積極的な先行投資がある。月曜日にはある投資家が3回に分けて取引を行い、合計32万7000ドル相当のHYPERトークンの購入した。

さらに木曜日までには、別の2人のクジラが参入。1人は14万ドル、もう1人は19万3000ドル規模の大規模購入を実行した。

こうした動きを受け、一部のアナリストは「将来的に100倍以上の成長ポテンシャルを秘めている」と指摘。Bitcoin Hyperは今後、ビットコインが主導する仮想通貨市場において重要な存在になる可能性が高いと期待されている。

Bitcoin Hyperは、既存の暗号資産が抱える課題解決と、ビットコインエコシステムへの新たな価値創出を同時に実現し得るプロジェクトだ。ビットコインは今後、このような革新的取り組みによってどのように進化を遂げるのか、大きな注目が集まっている。