Cryptonews Industry Talk

ソラナ12％上昇、技術革新が生む新潮流｜注目の次世代L2とは？

ソラナ(SOL)
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
ソラナのブロックチェーンネットワークが拡大する様子を示す未来的なCG画像

ソラナsol logo SOL -0.9000%は4日、直近1週間で12.5％上昇した

その背景には、堅実に拡大を続けるエコシステムと、継続的な技術アップグレードによる強固な成長基盤の構築がある。

Binance-peg Sol (SOL)
24h7d30d1yAll time

技術革新が支えるエコシステムの成長

ソラナ（SOL）では現在、ネットワーク拡張技術「Alpenglow」や、高速バリデータ技術「Firedancer」の開発が進行しており、これにより処理効率やスケーラビリティの向上が期待されている。

こうした技術革新は、開発者コミュニティの活性化を促し、エコシステム全体の強化につながっている。

さらに9月には、約20億ドル相当のステーブルコインが新たにソラナネットワークに流入。ステーブルコインの総時価総額は143億ドルに達し、ネットワーク利用の拡大を裏付ける結果となった。

また、トークン化株式市場ではソラナが市場シェアの約60％を占めており、機関投資家による採用が着実に進んでいることを示している。

ソラナの今後を占う市場パフォーマンス

市場面では、イーサリアム（ETH）に対したソラナの価格比率（SOL/ETH）は、歴史的トレンドラインを下回る推移を見せている。

これはソラナが今後、イーサリアムを上回るパフォーマンスを見せる可能性を残していることを意味する。

9月24日には、8億3,600万ドル相当のSOLがバイナンスに送金されるなど、大口投資家の動向が相場に影響を与えたものの、その後、フランクリン・リソーシズやフィデリティによる現物ETF申請の報道を受け、ソラナ価格は一時230ドルを上回る水準まで回復した。

また、1万SOL以上を保有するアドレスが9月中旬に合計120万SOLを追加取得しており、ETF承認を見据えた機関投資家による戦略的なポジション構築が進行中とみられる。

ソラナ技術を活用する次世代L2プロジェクト

Bitcoin Hyper公式サイト

ソラナの技術革新とエコシステムの拡大は、新しい仮想通貨プロジェクトの成長を支える基盤となっている。

その代表例が、ビットコイン（BTC）のレイヤー2ソリューションとして登場したBitcoin Hyper（HYPER）だ。

Bitcoin Hyperは、ビットコインが抱える処理速度の遅さや高額な手数料といった課題を解消することを目的とした革新的なプロジェクトだ。

最大の特徴は、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、ソラナの高速処理技術（SVM）を統合している点にある。

ビットコインの信頼性とソラナの高速処理能力を掛け合わせたハイブリッド構造が市場から高く評価されており、Bitcoin Hyperの将来性に対する期待が急速に高まっている。

現在進行中のプレセールでは、これまでに総額2100万ドルを超える資金調達に成功しており、中には3万8000ドル規模の購入を行う大口投資家（通称クジラ）も出現しており、投資家の注目度の高さを物語っている。

ソラナの技術を活かし、ビットコインの進化を牽引するこのプロジェクトは、今後の仮想通貨市場における大きな潮流を生み出す可能性を秘めた存在だ。

今後、さらなる開発進展や主要取引所への上場を見据え、HYPERトークン購入の動きは一層加速する可能性がある。

Bitcoin Hyperを見てみる
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

金融・経済ニュース
野村HD子会社、日本の仮想通貨市場へ参入｜金融庁と協議開始
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-10-04 17:54:55
アルトコインニュース
モブキャストHD、ソラナ事業開始｜上場維持へ財務戦略を強化
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-10-04 17:38:03
Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
