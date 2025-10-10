NASAが認めたリップル技術｜ビットコインを革新するL2技術とは？

暗号資産ライター Takayuki A. 暗号資産ライター Takayuki A. 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 広告開示 広告開示



Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは 広告開示全文 をご覧ください。 最終更新日: 10月 11, 2025

米航空宇宙局（NASA）は6日、公開したプレゼンテーション資料の中で、リップル（XRP）を先進的なブロックチェーン技術の一例として紹介した。

通常、暗号資産（仮想通貨）とは縁の薄い科学機関からの言及という点で注目を集めている。

NASAが注目したリップルの技術的優位性

NASAゴダード宇宙飛行センターの資料では、「プライベートブロックチェーン」というスライド内でリップルの仕組みを取り上げ、特にデータ処理の高速性と効率性が強調された。

プレゼンによると、リップルのネットワーク構造はパブリック型よりもエネルギー効率が高く、ビットコイン（BTC）と比較して電力消費やデータ使用量が少ないとされている。

NASAがXRPの導入を正式に推奨しているわけではないが、同機関がブロックチェーン技術の実用性や環境面での優位性に関心を示した点は、リップルにとって象徴的な出来事といえる。

こうした評価を受け、リップルは今後、国際送金にとどまらず科学技術分野でも応用が進む可能性がある。

金融領域を超えて広がるリップルの可能性

リップルは、これまで主に銀行間の高速国際送金を支えるブロックチェーンソリューションとして認知されてきた。

しかし今回、NASAがその技術に注目したことで、リップルが金融分野を超えて活用される可能性が現実味を帯びてきたといえる。

送金システムだけでなく、データ保存・研究・通信といった分野でもブロックチェーンの応用が進みつつある。これは、ブロックチェーン技術がインフラとしての新たな役割を担い始めていることを示唆している。

一方で、ビットコインは依然としてデジタルゴールドとしての地位を確立しているものの、取引速度の遅さや手数料の高さといった課題を抱えている。

その点で、リップルやイーサリアム（ETH）のような実用志向のプロジェクトが、今後のブロックチェーン発展を主導する可能性が高まっている。

ビットコインの進化を担う次世代プロジェクト

ビットコインが抱える課題を解決し、実用的なブロックチェーンへの進化を目指す新たなプロジェクトが登場している。

その代表例が、レイヤー2技術を活用したBitcoin Hyper（HYPER）だ。

同プロジェクトは、ソラナ仮想マシン技術（SVM）を組み合わせることで、ビットコインの堅牢性を維持しつつ、取引を数秒で完了させ、手数料を大幅に削減することを可能にする。

これにより、ビットコインネットワーク上でステーキングやNFT取引といったWeb3.0機能の実装が現実味を帯びており、Bitcoin Hyperの将来性にも大きな注目が集まっている。

また、現在進行中のプレセールではすでに総額2270万ドルを超える資金を調達しており、初期段階から投資家の期待が非常に高い。

プレセール参加希望者は公式サイトからHYPERトークンを購入でき、早期参加者には最大51％のステーキング報酬が提供されている。

ビットコイン価格が史上最高値を更新する中、そのエコシステムを拡張するBitcoin Hyperの動向は、今後の仮想通貨市場を占う上で欠かせない指標として注目されている。