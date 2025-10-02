リップル2.5%上昇｜今後の成長余地とBTC関連L2がもたらす脅威

最終更新日: 10月 3, 2025

リップル（XRP）は1日、前日比2.5％上昇し、回復の兆候を示した。

7月18日に史上最高値となる3.6ドル超を記録して以降、調整が続いてきたが、現在の日足チャートでは下値を固める動きが見られ、サポートラインでの反発によって急騰する可能性が示唆される展開だ。

リップルの成長を後押しする要因

リップルの成長を後押しする最大の要因は、規制の明確化だ。

米証券取引委員会（SEC）との法的闘争を乗り越え、法的リスクが後退したことで投資家心理が改善され、機関投資家から個人投資家まで幅広い層がリップルの将来性に期待を寄せている。

さらに、リップル社が米国で銀行ライセンスを取得すれば、XRPが従来の金融システムに統合される可能性も出てくる。

実用面では、リップル社が発行するステーブルコイン「RLUSD」の流通拡大や、リップル元帳（XRPL）を介した国際送金の活発化が進んでいる。

また、ネイティブの自動マーケットメーカー（AMM）を導入するアップデート「XLS-30」により、DeFi分野での利用拡大も期待されている。

ただし、無視できないリスクも残されている。

リップルの今後に潜む懸念材料

米国における根強いインフレやFRBによる高金利政策の長期化は、リスク資産全般への資金流入を抑制し、リップルへの関心低下につながる恐れがある。

また、リップル社が発行するステーブルコインRLUSDの普及が進めば、XRP本体の利用価値を相対的に低下させるリスクも否定できない。

さらに、ソラナ（SOL）やイーサリアム（ETH）といった競合プロジェクトが決済やDeFi分野で急速に成長しており、市場での競争環境は一段と激しさを増している。

加えて、ビットコイン（BTC）にスマートコントラクト機能を組み込もうとする新たな取り組みも拡大している。すでにデジタルゴールドとして確固たる地位を築いたビットコインが実用化に向けた進化を遂げれば、投資資金がビットコインへ一極集中する可能性がある。

こうした主要プロジェクトの成長は、投資家の関心をリップルから奪いかねない要因として意識されている。

ビットコインへの拡張機能実装を目指す最新L2プロジェクト

ビットコインは仮想通貨市場で不動の地位を確立しているものの、取引速度や手数料といった課題を抱えており、実用性においてはイーサリアムやソラナなどの主要ブロックチェーンに出遅れている状況だ。

こうした課題をレイヤー2技術によって克服しようとするプロジェクトが続々と登場している。

その代表例が、Bitcoin Hyper（HYPER）だ。

同プロジェクトはゼロ知識証明を活用し、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しながら高速な取引とdAppsのサポートを実現することを目指している。

こうしたコンセプトが市場で高く評価され、現在進行中のプレセールでは1950万ドルを超える資金を調達している。

また、プレセール終了後は主要取引所への上場が計画されており、上場後の価格高騰を見越した投資家が早期にHYPERトークンを購入する動きが活発化している状況だ。

ビットコインエコシステムの機能向上に対する関心が世界的に高まる中、Bitcoin Hyperは今後、仮想通貨市場に新たな可能性を切り拓くプロジェクトとして多くの投資家から注目されている。