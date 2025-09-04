Polymarket、CFTC承認で米市場に再参入｜3年ぶりの事業復帰へ

最終更新日: 9月 4, 2025

米商品先物取引委員会（CFTC）は3日、暗号資産（仮想通貨）の予測市場Polymarketの米国事業再開を承認した。

今回の承認は、CFTCが発行したノーアクションレターに基づくものであり、Polymarketは関連会社の QCX LLC を通じて合法的に米国内でサービスを提供する。

同日、Polymarketのシェイン・コープランCEOはX（旧ツイッター）にて、同社が米国で営業開始の許可を得たことを報告した。

Polymarket has been given the green light to go live in the USA by the @CFTC.



Credit to the Commission and Staff for their impressive work. This process has been accomplished in record timing.



Stay tuned https://t.co/NVziTixpqO — Shayne Coplan 🦅 (@shayne_coplan) September 3, 2025

3年間の規制闘争を経ての再参入

Polymarketの米国市場復帰は、規制当局との3年に及ぶ闘争の末に実現した。

同社は2022年、未登録のデリバティブ取引を理由にCFTCから告発され、140万ドルの和解金を支払った上で事業を停止。その後は再参入に向けてコンプライアンス体制の強化を進めてきた。

2024年7月には、CFTC認可を受けたデリバティブ取引所 QCX を1億1200万ドルで買収し、合法的な事業運営の基盤を確立。

また同月、司法省とCFTCが同プラットフォームに対する調査を起訴せずに終了したことで、今回の承認への道が大きく開かれた。

規制緩和と政治的影響

今回の承認は、仮想通貨に前向きなトランプ政権の政策を背景とした規制当局の姿勢変化を反映している。政府はデジタル資産取引の枠組み構築を目指し、CFTCと証券取引委員会（SEC）の協力を促してきた。

さらに、直近の資金調達活動も承認の追い風となった。

ベンチャーキャピタル 1789 Capital は、ドナルド・トランプ・ジュニア氏をパートナーに迎え、CFTCの発表直前にPolymarketへ大規模出資を実施。

同氏は8月26日付でPolymarketの諮問委員会に就任し、政治と仮想通貨業界の結びつきを一層強めている。

この決定は、予測市場を運営する他のプラットフォームにとっても重要な前例となる。

Polymarketは競合のKalshiと並び、予測市場がデジタル資産の規制環境下で正当な金融商品として認識される兆しを示しており、DeFi領域やビットコイン（BTC）の価格動向とも連動して注目を集めている。