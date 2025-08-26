米パンテラキャピタル、ソラナ特化の投資会社設立へ

米ベンチャーキャピタルのパンテラキャピタルは26日、ソラナ（SOL）に特化した投資会社設立のため、12億5,000万ドル（約1,837億5,000万円）を調達する計画を明らかにした。

この計画は、機関投資家による暗号資産（仮想通貨）分野への関心の高まりを示す重要な動きとなる。

ソラナ特化の投資会社「Solana Co.」設立へ

パンテラキャピタルは、ナスダックに上場している既存企業を買収し、ソラナブロックチェーンに専門特化した投資会社へと転換させる意向だ。報道によると、この新会社は「Solana Co.」としてリブランドされる予定である。

計画では、まず5億ドル（約735億円）の初期資本を投入し、その後ワラント（新株予約権）発行を通じて追加で7億5,000万ドル（約1,102億5,000万円）を調達する。これにより、同社は上場企業として最大のソラナ保有企業となる見込みだ。

この動きは、同社がソラナのインフラ企業であるSharps Technologyへ4億ドル（約588億円）を出資したのに続くものとなる。

ソラナは、その高い処理速度と低い手数料で知られており、分散型アプリケーションのエコシステムが急速に拡大している。

ソラナの今後と機関投資家の信頼

パンテラキャピタルによる大規模な資金調達の背景には、ソラナの技術力と長期的な将来性に対する機関投資家の強い信頼がある。特に、競合と比較して大規模な取引を低コストで処理できる能力が高く評価されている。

仮想通貨市場全体の価格変動にもかかわらず、機関投資家は短期的な価格動向とブロックチェーン技術の基礎的な価値を切り離して判断する傾向が強まっている。今回の取り組みは、伝統的な金融と分散型技術が融合する大きな流れとも一致する。

上場企業の枠組みを活用することで、流動性と規制の透明性を確保し、主流の機関資本を呼び込む狙いがある。このような大規模な資金調達は、仮想通貨投資の新たなフェーズ到来を示唆している。

このハイブリッドな金融モデルは、他のブロックチェーンエコシステムへの機関投資家の関与を促す先例となる可能性がある。