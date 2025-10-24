BTC $111,208.62 1.55%
クオンタムソリューションズ、日本最大のイーサリアム保有企業に

イーサリアム(ETH)
最終更新日: 
東京の夜景を背景に輝くイーサリアムのロゴと、それを囲むデータストリーム

東京証券取引所上場のクオンタムソリューションズは23日、わずか7日間で2365ETHを取得したことを明らかにした

今回の積極的な暗号資産（仮想通貨）投資は、総額260億円を超える大規模な資金調達によって実現。資金調達は、アーク・インベストやサスケハナ・インターナショナル・グループなど、世界的な投資機関が主導した。

アーク・インベストが支援、日本最大のETH保有企業に躍進

クオンタムソリューションズは、1日あたり約1億5000万円を投じ、7日間で総額約13億7700万円分のイーサリアム（ETH）を取得したと発表した。

これにより、同社の保有量は合計3866ETHに達し、日本企業として最大のイーサリアム保有企業となった。

さらに、同社は11.6BTC（約1億9890万円）も保有しており、世界全体でも第11位のビットコイン（BTC）保有企業として位置づけられている。

フランシス・チョウ創業者は、「最終的には10万ETHの保有を目指す」と明言。これは、同社を日本初の機関投資家向けイーサリアム・デジタルアセットトレジャリー（DAT）として確立するための長期戦略の一環とされている。

また、アーク・インベストのキャシー・ウッドCEOも、自身のX（旧Twitter）アカウントでクオンタムソリューションズのDATプロジェクトを支持する姿勢を示しており、同社の取り組みは世界的な注目を集めている。

