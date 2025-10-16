BTC $111,392.63 -0.34%
Cryptonews アルトコインニュース

モブキャストHD、5億円でソラナ購入へ｜新事業で財務強化

ソラナ(SOL)
最終更新日: 
仮想通貨ソラナ（SOL）のロゴと、企業が戦略的に連携する様子を描いた未来的なCG画像

東証グロース市場に上場するモブキャストホールディングスは15日、第三者割当増資で調達した資金の一部として5億円をソラナ（SOL）の購入に充てる方針を明らかにした

この資金は、同社が新たに開始した「ソラナ・トレジャリー事業」に投じる5億5000万円の一部であり、残り5000万円は同事業の開発費に充てられる。

新規事業「ソラナ・トレジャリー事業」の狙い

モブキャストHDは3日、次世代の成長戦略として「ソラナ・トレジャリー事業」の開始を発表した。

公式発表によれば、同社は財務基盤の強化、株主価値の向上、上場維持基準の達成を目指し、将来性のあるソラナを戦略的に保有・活用する方針だ。

また、暗号資産（仮想通貨）市場の成長が加速する中で、ブロックチェーン技術を企業財務に取り入れる動きが広がっており、同社もその流れに沿った形で新たな事業展開を図る狙いがある。

これまで同社は中核事業として、ソーシャルエンターテイメント＆メディア事業を展開してきたが、12月期中間決算では売上高が14億3700万円、営業損失が1億6400万円となり改善が求められていた。

この戦略転換に対する市場の反応は速やかであり、3日の発表後、株価はストップ高となった。

