イーサリアム価格予想：5100ドル突破、その後5450ドル目指す展開に
ファンドストラット共同創業者のトム・リー氏は26日、イーサリアム ETH -0.02%が4300ドル付近で底打ちし、その後最高値を更新して5100ドルを超える可能性を示す分析結果を示した。
さらに、5400〜5450ドル近くまで上昇するシナリオもあり得ると分析している。
機関投資家の資金流入と企業の積極的な買い増し継続
イーサリアム（ETH）の価格動向にはさまざまな要因が影響しており、中でも現物ETFへの大規模な資金流入が注目される。
8月25日には4億5500万ドルが新たに流入し、直近4日間の合計額は13億ドルを超えた。
また、企業によるイーサリアムの買い集めも加速している。
リー氏が今回の分析をX（旧Twitter）で公表したその日、彼が会長を務めるビットマインは2128万ドル相当を購入。ビットマインはすでに172万ETH（約76億5000万ドル相当）を保有しており、世界最大のイーサリアム保有企業となっている。
同社はストラテジー社のビットコイン（BTC）戦略を参考に、イーサリアムの積極的な買い増しを進めている。
