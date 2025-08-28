BTC $112,952.69 1.54%
イーサリアムニュース

イーサリアム価格予想：5100ドル突破、その後5450ドル目指す展開に

イーサリアム(ETH)
最終更新日: 
強気のチャートを背景に輝くイーサリアムのロゴ。機関投資家の参入と市場の成長を象徴している

ファンドストラット共同創業者のトム・リー氏は26日、イーサリアムeth logo ETH -0.02%が4300ドル付近で底打ちし、その後最高値を更新して5100ドルを超える可能性を示す分析結果を示した

さらに、5400〜5450ドル近くまで上昇するシナリオもあり得ると分析している。

機関投資家の資金流入と企業の積極的な買い増し継続

イーサリアム（ETH）の価格動向にはさまざまな要因が影響しており、中でも現物ETFへの大規模な資金流入が注目される。

8月25日には4億5500万ドルが新たに流入し、直近4日間の合計額は13億ドルを超えた。

また、企業によるイーサリアムの買い集めも加速している。

リー氏が今回の分析をX（旧Twitter）で公表したその日、彼が会長を務めるビットマインは2128万ドル相当を購入。ビットマインはすでに172万ETH（約76億5000万ドル相当）を保有しており、世界最大のイーサリアム保有企業となっている。

同社はストラテジー社のビットコイン（BTC）戦略を参考に、イーサリアムの積極的な買い増しを進めている。

