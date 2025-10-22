イーサリアム財団、約994億円相当のETHを移動｜売却説が浮上

暗号資産ライター Takayuki A. 暗号資産ライター Takayuki A. 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 最終更新日: 10月 22, 2025

イーサリアム財団は21日、内部ウォレット間で16万ETH（約994億円）を移動した。

財団の王暁偉（ワン・シャオウェイ）共同議長はソーシャルメディア上で、今回の送金について「計画的なウォレット再編の一環」であると説明している。

一方で、市場関係者の関心は、その送金先アドレスの動向に集まっている。

過去の売却ウォレットへの送金、再び注目集まる

ブロックチェーン分析企業アーカムによると、今回の送金先ウォレットは過去にイーサリアム財団がイーサリアム（ETH）を売却する際に使用していたアドレスであるという。

この報告を受け、「将来的な売却準備ではないか」との憶測が市場で広がっている。

イーサリアム財団は、イーサリアムの開発とエコシステム拡大を支援する非営利組織であり、2015年のプラットフォーム立ち上げ以来、保有するイーサリアム準備金を戦略的に管理してきた。

過去の実績を見ると、財団は市場の高値圏で資産を売却するタイミングに長けている。例えば、2017年後半には約7万ETHを1200ドルで、2021年5月には3万5000ETHを3500ドルで売却している。

こうした的確な判断により、同財団の資産運用能力は市場でも高く評価されている。

今回の送金は、財団が保有するイーサリアムの大部分を占める可能性があることから、一部のアナリストは「過去と同様に、仮想通貨市場の転換点を示唆するシグナルとなる可能性がある」と指摘している。