BTC $108,292.01 0.44%
ETH $3,858.88 -0.24%
SOL $184.89 0.20%
BNB $1,070.79 0.11%
XRP $2.40 -0.42%
DOGE $0.19 -1.00%
SHIB $0.0000099 0.34%
PEPE $0.0000068 -0.82%
Cryptonews イーサリアムニュース

イーサリアム財団、約994億円相当のETHを移動｜売却説が浮上

イーサリアム(ETH)
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
未来的なデジタルネットワークの中心で輝くイーサリアムのロゴ

イーサリアム財団は21日、内部ウォレット間で16万ETH（約994億円）を移動した

財団の王暁偉（ワン・シャオウェイ）共同議長はソーシャルメディア上で、今回の送金について「計画的なウォレット再編の一環」であると説明している。

一方で、市場関係者の関心は、その送金先アドレスの動向に集まっている。

過去の売却ウォレットへの送金、再び注目集まる

ブロックチェーン分析企業アーカムによると、今回の送金先ウォレットは過去にイーサリアム財団がイーサリアム（ETH）を売却する際に使用していたアドレスであるという。

この報告を受け、「将来的な売却準備ではないか」との憶測が市場で広がっている。

イーサリアム財団は、イーサリアムの開発とエコシステム拡大を支援する非営利組織であり、2015年のプラットフォーム立ち上げ以来、保有するイーサリアム準備金を戦略的に管理してきた。

過去の実績を見ると、財団は市場の高値圏で資産を売却するタイミングに長けている。例えば、2017年後半には約7万ETHを1200ドルで、2021年5月には3万5000ETHを3500ドルで売却している。

こうした的確な判断により、同財団の資産運用能力は市場でも高く評価されている。

今回の送金は、財団が保有するイーサリアムの大部分を占める可能性があることから、一部のアナリストは「過去と同様に、仮想通貨市場の転換点を示唆するシグナルとなる可能性がある」と指摘している。

イーサリアム関連ニュース

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$3,852,805,391,617
-2.61
トレンドの仮想通貨

注目記事

金融・経済ニュース
米FRB、仮想通貨企業向け決済口座を検討
Yu Ashina
Yu Ashina
2025-10-22 13:28:47
イーサリアムニュース
イーサリアム創設者、高速証明プロトコルGKRを発表
Yu Ashina
Yu Ashina
2025-10-22 13:28:32
Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム