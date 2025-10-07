アルトコインBNB、過去最高値1,237ドルを記録

バイナンスコイン（BNB）は6日、複数の市場レポートによると1,237ドル（約18万5,550円）の過去最高値を記録した。

Binance Market Dataは「BNBは1,200USDTの基準値を超え、現在1,203.849976USDTで取引されており、24時間で2.53%上昇し、過去最高値を更新した」と発表した。この暗号資産（仮想通貨）は目覚ましい勢いを示している。

過去7日間で19.89%上昇し、直近1ヶ月では40.8%の大幅な上昇を遂げ、その価値に約493.55ドル（約7万4,032円）を加えた。

現在、仮想通貨エコシステムで5番目に大きい規模を誇り、循環供給量は1億3,918万5,000トークン、時価総額は1,683億7,100万ドル（約25兆2,556億円）に達している。

BNBチェーンエコシステム全体への波及効果

今回の記録的な上昇は、BNBチェーンエコシステム内の複数の要因が相互に関連しているようだ。

市場分析によると、バイナンスの創業者であるチャンポン・ジャオ氏がBNBチェーンのプロトコルを公に支持したことが「話題を増幅させ、より安価な取引手数料と活発化するアクティビティに光を当てた」という。

これにより、アナリストが「エコシステム全体でのローテーション」と呼ぶ現象が起きている。参加者は投機的なミームコインではなく、ネットワーク活動に連動したユーティリティ重視のトークンに資金を積極的に移している。

この価格高騰は、オンチェーンのネットワーク参加指標が急上昇していることからも分かるように、ネットワーク参加の顕著な増加と一致する。ユーザー関連の指標も価格動向とともに大幅に改善しており、BNBチェーンの取引量は増加している。