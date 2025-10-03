ビットワイズ、アバランチETPを上場｜アルトコイン市場に追い風

暗号資産ライター Takayuki A. 暗号資産ライター Takayuki A. 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 最終更新日: 10月 4, 2025

資産運用会社ビットワイズは1日、アバランチ（AVAX）のステーキングに連動する新たな上場取引型金融商品（ETP）をドイツの電子取引所Xetraに上場した。

このETPは、Bitwise Avalanche Staking ETP（AVNB）と名付けられた。

投資家は、AVNBを通じて高性能ブロックチェーンとして注目されるアバランチのネイティブトークンに、規制市場を介して投資することが可能になる。

We’re pleased to share that the Bitwise Avalanche Staking ETP (Ticker: AVNB | ISIN: DE000A4APQX6) has listed on Deutsche Börse Xetra.



This new ETP is part of Bitwise’s European suite of physically backed, index-linked staking strategies. AVNB provides regulated exposure to… pic.twitter.com/sUNtYSgAB3 — Bitwise Europe (@Bitwise_Europe) October 1, 2025

アルトコイン市場に広がるAVAX投資機会

アバランチは、スケーラビリティ、低遅延、エネルギー効率を重視して設計された高性能なレイヤー1ブロックチェーンだ。

2020年にAva Labsによって開発され、ブロックチェーンが直面するスケーラビリティ、セキュリティ、分散化のトリレンマ解決を目指すアルトコインとして注目を集めてきた。

今回登場した「AVNB」は、AVAXトークンを実際に裏付け資産とすることで、投資家に規制市場の枠組みの中でアバランチへの投資機会を提供する。

さらにこの商品は、Bitwiseが展開する先進的なステーキング戦略商品群の一部であり、インデックスに連動する仕組みを備えている。