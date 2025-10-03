BTC $119,980.09 0.97%
アルトコインニュース

ビットワイズ、アバランチETPを上場｜アルトコイン市場に追い風

最終更新日: 
雪山をモチーフにしたデジタル空間に浮かぶアバランチ（AVAX）のロゴと金融商品を象徴するグラフ

資産運用会社ビットワイズは1日、アバランチ（AVAX）のステーキングに連動する新たな上場取引型金融商品（ETP）をドイツの電子取引所Xetraに上場した

このETPは、Bitwise Avalanche Staking ETP（AVNB）と名付けられた。

投資家は、AVNBを通じて高性能ブロックチェーンとして注目されるアバランチのネイティブトークンに、規制市場を介して投資することが可能になる。

アルトコイン市場に広がるAVAX投資機会

アバランチは、スケーラビリティ、低遅延、エネルギー効率を重視して設計された高性能なレイヤー1ブロックチェーンだ。

2020年にAva Labsによって開発され、ブロックチェーンが直面するスケーラビリティ、セキュリティ、分散化のトリレンマ解決を目指すアルトコインとして注目を集めてきた。

今回登場した「AVNB」は、AVAXトークンを実際に裏付け資産とすることで、投資家に規制市場の枠組みの中でアバランチへの投資機会を提供する。

さらにこの商品は、Bitwiseが展開する先進的なステーキング戦略商品群の一部であり、インデックスに連動する仕組みを備えている。

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
