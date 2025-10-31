BTC $110,129.30 -0.10%
ETH $3,850.62 -1.45%
SOL $186.28 -3.15%
BNB $1,098.08 -1.22%
XRP $2.49 -2.97%
DOGE $0.18 -2.28%
SHIB $0.0000098 -1.40%
PEPE $0.0000065 -3.67%
Cryptonews イーサリアムニュース

バーンスタイン、SBET株を買い推奨｜イーサリアム戦略を評価

イーサリアム(ETH)
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
イーサリアムのクリスタルが保管された金庫へと変化する、SharpLink Gamingの未来的な本社ビル

米投資会社バーンスタインのアナリストは30日、シャープリンク・ゲーミング（SBET）の株式分析を新たに開始し、アウトパフォーム（市場平均を上回る）の評価と目標株価24ドルを提示した

現在の株価約13.65ドルと比較すると、約75％の上昇余地がある計算となる。

イーサリアム財務企業としてのSBETを高く評価

バーンスタインのレポートによれば、シャープリンクはイーサリアム（ETH）の総供給量の約0.7％を保有する主要なイーサリアム財務企業として高く評価されている。

同社はイーサリアムの成長性や利回り創出の可能性に投資家がアクセスできる手段を提供しており、従来のオンラインマーケティング企業からブロックチェーン分野へと事業の軸を移しつつある。

当初、同社はスポーツベッティングやカジノ業界向けのファンエンゲージメントソリューションを手がけていたが、現在はイーサリアムの蓄積とステーキングに注力している。

バーンスタインは、同社がコンセンシスのブロックチェーン「Linea」上で2億ドルを投じる計画を進めている点を強調した。

これにより、約2.5％のステーキング利回りを活用し、今後10年間で年平均3.4％の成長を実現する可能性があると分析している。

イーサリアム関連ニュース

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$3,877,215,640,928
-1.77
トレンドの仮想通貨

注目記事

スポンサード
KCEX、新規ユーザー向け最大323万円報酬キャンペーンを開始
2025-10-31 17:46:28
スポンサード
Weex、新規ユーザー向け50%先物ボーナスキャンペーンを開始
2025-10-31 17:35:52
Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム