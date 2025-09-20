グレースケール、米国初の複数資産ETF「GDLC」取引開始

暗号資産ライター Takayuki A. 暗号資産ライター Takayuki A. 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 最終更新日: 9月 20, 2025

グレースケールは19日、同社初となる複数資産の仮想通貨ETF「CoinDesk Crypto 5 ETF（GDLC）」の取引を開始した。

このETFは、ビットコイン（BTC）を含む時価総額上位5位の仮想通貨に投資できる新たな仕組みを提供する。

グレースケールの公式製品ページによれば、GDLCは従来私募で提供されていたが、同日に上場取引型金融商品（ETP）として上場された。

SECの新基準が市場の転換点に

今回のETF承認で注目されるのは、米証券取引委員会（SEC）が仮想通貨現物ETPに関する新たな包括的上場基準を同時に承認した点だ。

この変更により、要件を満たす商品は各取引所が毎回「19b-4」フォームを提出する必要がなくなる。

これは、長年にわたり仮想通貨関連商品の承認を遅らせてきたSECの従来方針からの重大な転換を示す。

マルチコイン・キャピタルの法務顧問であるグレッグ・ゼタリス氏は、過去8年間、SECが「19b-4」フォームを実質的な規制の裏口として利用してきたと指摘した。

ブルームバーグのシニアETFアナリストであるエリック・バルチュナス氏は、今回の変更が商品を迅速に市場投入させ、仮想通貨ETPの波を生む可能性があると予測する。

彼は、すでにETFの包括的上場基準導入後に新規上場が三倍に増加した事例を挙げ、今後12カ月で百を超える仮想通貨ETFが立ち上げられるとの見解を示した。

リップルの復権と今後の市場展望

グレースケールのピーター・ミンツバーグCEOは18日、X（旧Twitter）を通じてSECの承認を報告した。

同氏は、同ファンドがSECの包括的上場基準の下で取引承認を受けたことを明らかにし、特に今回の承認がリップル（XRP）にとって大きな意義を持つとした。

Mitradeの分析によれば、今回の動きでリップルは機関投資家向け金融商品の最前線に位置すると見られる。

また、リップルがビットコインやイーサリアム（ETH）といった主要仮想通貨と同じ金融商品群に含まれることで、主流資産として認識され採用が進むと評価される。

数年前、SECとの訴訟問題により多くの仮想通貨取引所がリップルの上場を廃止していたことを考えれば、今回の承認は著しい方針転換だ。

GDLC以外にも、規制環境は他の仮想通貨ETFにも急速に開かれている。

報道によれば、SECは時価総額上位十銘柄のインデックスファンドであるビットワイズの「BITW」の承認を数日後に予定している。

業界関係者の間では、来月にかけイーサリアムのステーキングをはじめ、リップル、ソラナ（SOL）、ドージコイン（DOGE）といった個別の現物仮想通貨ETPが相次いで承認されるかどうかに注目が集まっている。