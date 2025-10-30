イーサリアム財団、機関投資家向けポータルを公開｜Web 3導入加速

最終更新日: 10月 30, 2025

イーサリアム（ETH）財団は30日、企業や金融機関によるイーサリアム導入を支援する公式ポータルサイト「Ethereum for Institutions」を公開した。

このポータルは、企業や開発者がイーサリアム上でアプリケーションを構築・展開する際の指針となることを目的としている。

近年高まる機関投資家の関心に対応し、体系的な情報提供を通じて企業レベルでの導入・統合を後押しする狙いがある。

1/ Now live: the Ethereum for Institutions site



Ethereum is the neutral, secure base layer where the world's financial value is coming onchain



Today, we’re launching a new site for the builders, leaders, and institutions advancing this global movement pic.twitter.com/KGNKVaPda0 — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) October 29, 2025

機関投資家の関心に応える豊富なコンテンツ

公式サイトによると、新設されたポータルではイーサリアムの信頼性と実用性を裏付ける各種データや事例が体系的に公開されている。

その中には、110万を超えるバリデーター（検証ノード）の稼働や、長期間にわたる安定したネットワーク稼働実績など、ネットワークの堅牢性を示す指標が含まれる。

また、ブラックロック、ビザ、コインベースといった世界的企業の導入事例を紹介し、機関投資家による採用が着実に進んでいる点を強調している。

さらに、ゼロ知識証明（ZKP）や信頼できる実行環境（TEE）といったプライバシー保護技術も大きく取り上げられており、セキュリティ強化への取り組みが示されている。

加えて、現実資産（RWA）やステーブルコインなど、イーサリアムが成長を続ける分野に関する情報も掲載。現在、合計で500億ドル超の資産を保護するレイヤー2ネットワークの拡大状況についても詳細に文書化されている。

採用を後押しする技術と市場動向

業界分析によれば、機関投資家による暗号資産（仮想通貨）ポートフォリオの中で、将来性あるイーサリアムへの関心がビットコイン（BTC）を上回りつつあるという。

これは、イーサリアムが単なる価値の保存手段ではなく、実用性と技術的拡張性を備えたプラットフォームとして評価されていることを示している。

こうした動きを後押ししたのが、最近実施された「Fusaka」アップグレードだ。

このアップグレードによってネットワーク処理能力が向上し、レイヤー2での取引コストが大幅に削減。これにより、機関投資家がDeFiをより実用的に活用できる環境が整った。

さらにイーサリアム財団は、規制当局との対話にも積極的だ。ポータルには、各国の規制要件に対応するためのガイドラインや導入事例が掲載されており、透明性の高い枠組みを提供している。

同財団は、これらの取り組みを通じて既存の金融インフラとイーサリアム技術の融合を促進し、新たな金融エコシステムの基盤を築くことを目指している。