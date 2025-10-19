イーサリアムが再び脚光｜年末1万ドルの現実味と新興銘柄の台頭

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは 広告開示全文 をご覧ください。 最終更新日: 10月 19, 2025

BitMEX（ビットメックス）のアーサー・ヘイズ創業者とFundstratのトム・リー会長は14日、イーサリアム（ETH）が年末までに1万ドルに到達するとの見通しを示した。

両氏はポッドキャスト番組「Bankless」に出演し、年末まで3カ月を切る中でも強気姿勢を崩していない。リー氏は年末価格を1万〜1万2000ドルと具体的に予測し、ヘイズ氏も1万ドル到達は十分可能と同調した。

発言当時、イーサリアムは約4129ドルで取引されており、予測通りなら現在値から約142％の上昇となる。

リー氏は、イーサリアムが2021年の最高値4878ドルを付けて以来、4年にわたる調整期間を経ており、最近のレンジ上抜けは「天井ではなく新たな価格発見段階の始まり」だと述べた。

イーサリアム1万ドルへの現実的シナリオ

アナリストらはイーサリアムが今後、年末1万ドルに到達するシナリオはデータに裏付けられた現実的な可能性であると指摘している。

過去の統計によると、イーサリアムの第4四半期平均リターンは約21.36％。これを現在の水準に適用すれば、年末にはおよそ5,000ドルに達する計算だ。

さらに、テクニカル面では3800ドルが重要なサポートラインとなっており、この水準を維持できれば強気トレンドへの再転換が期待できる。

ネットワーク面でも好材料が続く。最新アップグレード「Fusaka」によりガス代は2023年比で80％以上削減され、実用性が大幅に向上した。

こうした技術進展に加え、ブラックロック社のイーサリアムETF承認を受けて前四半期には約42億ドルの資金が流入するなど、機関投資家の関心も急速に高まっている。

ヘイズ氏は「マージ後に導入されたデフレ構造が価格上昇のロケット燃料になる」と述べ、リー氏も「ネットワーク効果がすでに臨界点に達している」と強調。

市場では、イーサリアムが再び過去最高値を超える可能性が現実味を帯びつつある。

市場全体に広がる波及効果とイーサリアムの展望

ヘイズ氏とリー氏は、現在の市場環境そのものが暗号資産（仮想通貨）全体の上昇を後押しする要因になっていると見ている。

リー氏は、ビットコイン（BTC）が年末までに20万〜25万ドルに達する可能性を示唆し、その上昇の勢いがイーサリアム（ETH）にも波及するとの見方を示した。

金などの伝統的資産から仮想通貨への資金循環が、今後数カ月で再び活発化する可能性が高いという。

実際、取引所におけるイーサリアムの準備高は減少傾向にあり、長期保有者による買い集めが進んでいることを示している。こうした動きは、需給バランスの面からも価格上昇の追い風となる可能性がある。

さらに、強気予測の広がりとともに、投資家の関心はビットコインやイーサリアムといった主要通貨にとどまらず、次の成長銘柄となる可能性を秘めたアルトコインへも向かいつつある。

特に、イーサリアム・エコシステム内で誕生する新興プロジェクトへの注目度は日増しに高まっている。

イーサリアム発の新興ミームコインが台頭

イーサリアムの強気相場が注目を集める中、そのエコシステム上で新たな話題のプロジェクトが登場している。それが、ドージコイン（DOGE）の後継を自称するMaxi Doge（MAXI）だ。

ドージコインやシバイヌ（SHIB）といった犬系コインのブランド力を追い風に、Maxi Dogeは筋肉質なDogeをモチーフに、力強さを象徴するブランディングを展開。強気市場の象徴として、ミームコイン市場を再び席巻することを目指している。

同プロジェクトはイーサリアムの堅牢なネットワークを基盤に構築されており、同エコシステムの拡大に伴う恩恵も期待される。また、スマートコントラクトはSolidProofおよびCoinsultの監査を完了し、安全性と信頼性が確認済みだ。

現在進行中のプレセールでは、1トークンあたり約0.0002635ドルという手頃な価格にもかかわらず、すでに総額360万ドルを超える資金を調達しており、その期待の高さを示している。

イーサリアムが1万ドルを目指す強気相場の中、Maxi Dogeはその勢いを象徴する次世代のミームコインとして今後さらに存在感を高める可能性がある。