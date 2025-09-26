ドージコイン、決済ツール開発を本格化｜DOGEの従兄弟コイン登場？

ドージコイン（DOGE）財団のティモシー・ステビング氏（ディレクター）は24日、ドージコインの価値は「何ができるか、どこで使えるか」に集約されると指摘し、実用性の向上こそ普及の鍵になるとの見解を示した。

これまで主に保有者向けのツール開発が中心だったが、今後は事業者に向けたツール整備が重要だと強調している。

Utility = Adoption = Utility = Adoption..



Utility means 'what can I do with my Dogecoin? Where can I spend it?'



We've had tools for holders, now the time has come, we need tools for merchants to raise the Utility of Dogecoin to the next level. @houseofdoge are building… — Timothy Stebbing (@tjstebbing) September 24, 2025

ドージコインの今後は実用性向上にあり、加盟店向け決済ツールを開発

ドージコインの実用性向上に向けた計画を前進させるため、ドージコイン財団の公式事業部門「houseofdoge」が事業者向けの決済ソリューションの開発に乗り出した。

対象は小規模な個人事業主から大企業まで幅広く、ドージコイン決済をより多くの場面で利用できる環境づくりを目指している。

ステビング氏は、この取り組みによって新たに10億人規模のユーザーをエコシステムに取り込み、「ジョークコイン」との評価を払拭したいとの考えを示した。

米国初のドージコイン現物ETFと活発な市場動向

デジタル資産運用会社REX Ospreyは、ドージコイン現物ETF「DOJE」においてオプション取引が開始されたと発表した。

DOJEは米国初のドージコイン現物ETFとして注目を集めており、今回のオプション取引導入により、投資家はポジションのヘッジや新たな収益機会を追求できるようになった。

これは進化を続けるデジタル資産市場に対応する重要なステップといえる。

さらに、ブロックチェーン追跡サービスWhale Alertによると、過去24時間で匿名の仮想通貨ウォレットを通じて4億7500万枚以上のドージコインが移動したことも確認されている。

この大規模な資金移動は、依然として高い関心がドージコインに向けられていることを示しており、ドージコインは今後、ETF市場や実需拡大の動きを背景にさらなる存在感を高めていく可能性がある。

ミームコイン市場で次の主役を狙うドージコインの従兄弟？登場

ミームコインの象徴的存在となったドージコインは、多くの新興プロジェクトに影響を与えている。

実際、ドージコインを模倣したプロジェクトは数多く登場したものの、そのほとんどが短命に終わった。しかし、投資家たちは、シバイヌのような成功を収める新興コインを探し求めている。

その第一候補として急浮上しているのが、Maxi Doge（MAXI）だ。

「ドージコインの鍛え抜かれた従兄弟」というユニークなコンセプトを掲げる同プロジェクトは、その遊び心と実用性を兼ね備えた設計で注目を集めている。

実際、現在進行中のプレセールでは、1トークンあたり0.000259ドルでMAXIトークンを購入可能だ。すでに多くの投資家がMaxi Dogeの将来性に期待を寄せており、これまでに総額240万ドルを超える先行投資が行われている。

ドージコインの文化を受け継ぎつつ、新しい方向性を打ち出すMaxi Dogeは、シバイヌが歩んだ成長軌道に続く存在となる可能性がある。