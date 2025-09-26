BTC $109,473.77 -3.46%
ETH $3,909.46 -5.95%
SOL $196.60 -7.07%
BNB $954.01 -6.27%
XRP $2.76 -6.45%
DOGE $0.22 -6.82%
SHIB $0.000011 -3.64%
PEPE $0.0000090 -5.85%
Cryptonews Industry Talk

ドージコイン、決済ツール開発を本格化｜DOGEの従兄弟コイン登場？

ドージコイン(DOGE)
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
ドージコインのロゴが表示された決済端末の前に立つ、未来的なバイザーをつけた柴犬

ドージコイン（DOGE）財団のティモシー・ステビング氏（ディレクター）は24日、ドージコインの価値は「何ができるか、どこで使えるか」に集約されると指摘し、実用性の向上こそ普及の鍵になるとの見解を示した

これまで主に保有者向けのツール開発が中心だったが、今後は事業者に向けたツール整備が重要だと強調している。

ドージコインの今後は実用性向上にあり、加盟店向け決済ツールを開発

ドージコインの実用性向上に向けた計画を前進させるため、ドージコイン財団の公式事業部門「houseofdoge」が事業者向けの決済ソリューションの開発に乗り出した。

対象は小規模な個人事業主から大企業まで幅広く、ドージコイン決済をより多くの場面で利用できる環境づくりを目指している。

ステビング氏は、この取り組みによって新たに10億人規模のユーザーをエコシステムに取り込み、「ジョークコイン」との評価を払拭したいとの考えを示した。

米国初のドージコイン現物ETFと活発な市場動向

デジタル資産運用会社REX Ospreyは、ドージコイン現物ETF「DOJE」においてオプション取引が開始されたと発表した。

DOJEは米国初のドージコイン現物ETFとして注目を集めており、今回のオプション取引導入により、投資家はポジションのヘッジや新たな収益機会を追求できるようになった。

これは進化を続けるデジタル資産市場に対応する重要なステップといえる。

さらに、ブロックチェーン追跡サービスWhale Alertによると、過去24時間で匿名の仮想通貨ウォレットを通じて4億7500万枚以上のドージコインが移動したことも確認されている。

この大規模な資金移動は、依然として高い関心がドージコインに向けられていることを示しており、ドージコインは今後、ETF市場や実需拡大の動きを背景にさらなる存在感を高めていく可能性がある。

ミームコイン市場で次の主役を狙うドージコインの従兄弟？登場

Maxi Doge公式サイト

ミームコインの象徴的存在となったドージコインは、多くの新興プロジェクトに影響を与えている。

実際、ドージコインを模倣したプロジェクトは数多く登場したものの、そのほとんどが短命に終わった。しかし、投資家たちは、シバイヌのような成功を収める新興コインを探し求めている。

その第一候補として急浮上しているのが、Maxi Doge（MAXI）だ。

「ドージコインの鍛え抜かれた従兄弟」というユニークなコンセプトを掲げる同プロジェクトは、その遊び心と実用性を兼ね備えた設計で注目を集めている。

実際、現在進行中のプレセールでは、1トークンあたり0.000259ドルでMAXIトークンを購入可能だ。すでに多くの投資家がMaxi Dogeの将来性に期待を寄せており、これまでに総額240万ドルを超える先行投資が行われている。

ドージコインの文化を受け継ぎつつ、新しい方向性を打ち出すMaxi Dogeは、シバイヌが歩んだ成長軌道に続く存在となる可能性がある。

Maxi Dogeを見てみる

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$3,919,031,862,123
-8.97
トレンドの仮想通貨

注目記事

Industry Talk
2030年予測｜仮想通貨市場は6兆→25兆ドル、BTCは70万ドルに
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-09-26 05:30:00
Industry Talk
ETHは10～15年のスーパーサイクルに突入か｜BTCにも進化の波
Hideaki S.
Hideaki S.
2025-09-25 18:30:00
Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム