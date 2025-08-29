BTC $110,707.10 -2.09%
アルトコインニュース

コンヴァノ、円連動ステーブルコイン開発事業を表明｜9月1日始動

ステーブルコイン
最終更新日: 
ブロックチェーンのネットワークとネイルアートが融合した、円連動ステーブルコインを象徴する未来的イメージ

ネイルサロン運営の株式会社コンヴァノは27日、円連動ステーブルコインの企画・開発事業を開始することを発表した

本事業は、9月1日から本格着手する計画だ。

同社は初期投資として5000万円を投入し、設計や実証実験（PoC）およびパイロット運用に充当する。

資金決済法の規制と事業戦略

現行の資金決済法ではステーブルコインの発行主体が銀行などに限定されるため、同社は当面、自社発行は行わず、送金事業者と連携して送金・決済ネットワークの構築を優先する方針だ。

まずは暗号資産（仮想通貨）取引所FINX JCryptoと提携し、プラットフォーム開発とネットワーク整備を進める。

最終的には2027年12月末までに法的要件を満たす独自ライセンスの取得を目指し、発行主体への移行を目指す。

同社は本事業に先立ち、約365BTC（購入総額約64億円）を財務資産として保有しており、仮想通貨市場への展開に向けた布石を打っていた。

ステーブルコイン関連ニュース

Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
