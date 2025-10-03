BTC $120,362.04 1.40%
ソラナ基盤のPump.fun、アーク・インベスト評価で30％急騰

ソラナブロックチェーン上で急騰するミームコインPump.funを象徴するロケットのイラスト

ソラナ（SOL）を基盤とするミームコイン発行プラットフォームPump.funは1日、米投資運用会社アーク・インベストからの高評価を受けて価格が30%上昇した

同社の週刊ニュースレターで「クリエイター経済を再構築し得る可能性を秘めた存在」と紹介されたことが背景にある。

アーク・インベストがPump.funを高評価

アーク・インベストは、9月29日発行の週刊ニュースレター（第481号）でPump.funを特集した。

「Pumpのストリーミングサービスはクリエイター経済を再構築し得る」と題された記事内で、同社は同プラットフォームの機能を高く評価。特にストリーミング機能が、クリエイターの収益化モデルを大きく変革する可能性を持つと強調した。

Pump.funはソラナ基盤のミームコイン発行・取引プラットフォームだ。

9月に再導入されたストリーミング機能を活用することで、クリエイターはトークンエコシステムを通じて収益を得ながら、視聴者との直接的な関係を築ける仕組みを提供している。

市場の反応と価格動向

アーク・インベストの発言は市場に強烈なインパクトを与えた。

同社がPump.funを「仮想通貨界のTikTok」と評したことが複数の金融メディアで報じられると、機関投資家から個人投資家まで関心が急拡大。1日には純資金流入額が1990万ドルに達したという。

当時はビットコイン（BTC）の勢いが失速していたため、代替資産を探す投資家心理もPump.funの急騰を後押しした。

アーク・インベストの評価は「破壊的技術」を見抜く同社の実績も相まって、市場心理に大きく作用したとみられる。

発表後、Pump.funの価格は24〜48時間で約27〜30%上昇。テクニカル面では200日EMA（0.0059ドル付近）を回復し、0.0065ドルのフィボナッチ・リトレースメント0.5水準が短期的なサポートへ転換した。

アナリストは、終値で0.0070ドルを突破すれば0.0081ドル、さらには0.0089ドルへの上昇余地が開けると指摘している。RSIも65付近にあり、強気基調が継続している状況だ。

今回の事例は、投機的とされがちなミームコイン市場においても、機関投資家の評価が価格形成に決定的な役割を果たすことを示した。

実際、アーク・インベストは直近で2350万ドルを仮想通貨関連株式に振り向けるなど、デジタル資産エコシステムへの関与を一段と強めている。

Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
