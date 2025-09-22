BTC $112,725.18 -2.38%
XRP muestra señales alcistas: el indicador TD secuencial enciende señal de compra ante posible repunte

XRP cotiza cerca de los 2,90 dólares, con una caída del 5,94% en el día. Sin embargo, el precio de XRP muestra un renovado impulso técnico tras una señal de compra secuencial TD
XRP muestra señales alcistas: el indicador TD secuencial enciende señal de compra ante posible repunte
XRP activó una señal TD Sequential alcista después de probar el soporte de 2,70 dólares

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • XRP muestra señales claramente alcistas a pesar de su descenso actual.
  • Ayer, XRP activó una señal TD Sequential alcista después de probar el soporte de 2,70 dólares.
  • Sin embargo, esta no es la única señal alcista. Los cruces alcistas de MACD y la adopción institucional en pagos transfronterizos refuerzan el optimismo.
  • Los indicadores técnicos y acumulación de ballenas sugieren un posible aumento de XRP.
  • La confluencia de estas señales y catalizadores fundamentales, convierten ahora a la altcoin, en una de las oportunidades más atractivas en el mercado cripto.

El precio de XRP ha mostrado un renovado impulso técnico tras una señal de compra secuencial TD. Con ello, los analistas destacan niveles de resistencia clave y posibles objetivos de precio.

Los cruces alcistas de MACD y la adopción institucional en pagos transfronterizos refuerzan el optimismo a corto plazo, mientras que la especulación con ETF bajo la SEC de la era Trump agrega potencial alcista a largo plazo.

XRP podría estar listo para su mayor alza hasta la fecha

XRP, una de las mejores altcoins, está ganando una renovada atención después de que dos conocidos analistas crypto describieran configuraciones alcistas que podrían impulsar al token mucho más alto si se mantiene el impulso actual.

Según los reconocidos expertos: Javon Marks y Ali Martínez, las señales técnicas se están alineando para un posible movimiento fuerte, pero los traders están observando si los niveles de resistencia clave ceden.

El trader Javon Marks publicó un gráfico que muestra lo que denominó un gran patrón de acumulación. Según su opinión, XRP podría subir un 226% hasta alcanzar los 9,90 dólares, y si se supera esa zona, podría abrirse el camino hacia los 20 dólares.

Marks comparó la estructura de precios actual con las largas oscilaciones anteriores que generaron fuertes ganancias tras largos períodos de fluctuación lateral.

Por su parte, Martinez destacó que el TD Sequential en el gráfico de cuatro horas mostraba una señal de compra.

Muchos operadores utilizan este indicador para detectar cuándo una tendencia podría detenerse y revertirse. Martínez afirmó que la reciente consolidación mejoró las probabilidades para los compradores y que la tendencia a corto plazo ahora favorece el movimiento alcista.

Por otro lado, indicadores técnicos más generales también apuntan a un potencial alcista. Un cruce alcista del MACD en el gráfico de dos días, observado por el analista DefendDark, refleja un patrón que precedió a un repunte del 91% en julio.

A pesar de la bajada de precio, los traders se mantienen optimistas

Aun con la reciente caída de XRP de más del 5,27% en las últimas 24 horas, el optimismo en torno a la que es una de las mejores criptomonedas para invertir se mantiene.

Xrp (XRP)
24h7d1y

Los avances institucionales y regulatorios contribuyen al optimismo. La creciente adopción de Ripple en los pagos transfronterizos y las especulaciones sobre la claridad regulatoria en EE. UU. han generado interés institucional.

Los analistas señalan que la utilidad de XRP en casos de uso del mundo real, a diferencia de los tokens especulativos, podría impulsar una demanda sostenida.

Además, la anticipación de las aprobaciones de ETF al contado, particularmente bajo la presidencia de Paul Atkins, presidente de la SEC y partidario de las criptomonedas, ha impulsado un buen sentimiento comunitario hacia la criptomoneda.

