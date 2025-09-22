Metaplanet adquiere 5.419 BTC y vuelve a entrar en la lista de los 5 principales poseedores de Bitcoin

Metaplanet anunció hoy que adquirió 5.419 BTC por aproximadamente 632,5 millones de dólares, lo que marca la mayor adquisición de BTC de la compañía hasta la fecha

La firma japonesa de tesorería de Bitcoin, se vuelve a situar así en la lista de los cinco principales poseedores de BTC.

La adquisición de 5.419 unidades de la criptomoneda insignia, es la mayor de la compañía hasta la fecha.

La estrategia de Metaplanet con respecto a BTC sigue siendo extremadamente agresiva y transparente.

A pesar del anuncio y junto con el descenso de BTC, las acciones de la empresa descendieron hoy un 3,13%.

Metaplanet anunció este lunes la compra de 5.419 unidades de BTC (por aproximadamente 632,5 millones). Este acto, marca la mayor adquisición de una de las criptomonedas con más potencial del mundo por parte de la compañía hasta la fecha.

El CEO de Metaplanet, expuso toda la información de la transacción en X, lo que fue visto por todos como una apuesta fuerte por su estrategia de acumulación de bitcoins . Ahora, sus tenencias totales alcanzan los 25.555 BTC, con lo que han entrado nuevamente en la lista de los mayores poseedores de BTC.

Metaplanet sigue con su estrategia de acumulación agresiva de BTC

La estrategia de Metaplanet con respecto a Bitcoin se mantiene agresiva y transparente. A mediados de abril, las posesiones de BTC de Metaplanet eran de tan solo 4.525 BTC (lo que la colocaba entre las diez principales empresas públicas con la estrategia de tesorería en la cripto).

La compañía anunció inicialmente que poseería un total de 10.000 unidades para finales de año. Sin embargo, este objetivo fue alcanzado antes de lo previsto (a mediados de junio).

A principios de este mes, Metaplanet anunció que recaudará 1.400 millones mediante la emisión de 385 millones de nuevas acciones. El objetivo de los ingresos, es destinarlos a nuevas compras de Bitcoin.

La semana pasada, su junta directiva aprobó la creación de una nueva filial estadounidense, Metaplanet Income Corp., para expandir una creciente línea de generación de ingresos en Bitcoins, centrada en derivados y actividades relacionadas.

Además, según datos internos de Metaplanet, esta es la mayor compra de Bitcoin de la compañía hasta la fecha, con lo que se posiciona de nuevo entre los cinco mayores titulares empresariales de BTC.

El mercado cripto se resiente y las acciones de la compañía también bajan

En el día de hoy, la capitalización global cripto ha descendido más de un 3,5%, una bajada considerable, y con los principales activos digitales del mercado en rojo.

Después de las recientes subidas, muchos inversores aprovechan para asegurar ganancias. De hecho, se han registrado liquidaciones por miles de millones de dólares en operaciones apalancadas.

Así es que Bitcoin y otras criptos clave han perdido niveles de soporte importantes. En general, podemos decir que no parece haber un solo evento desencadenante, sino una combinación de factores.

El soporte técnico roto, un excesivo optimismo, el riesgo regulatorio y operaciones apalancadas, han provocado que el mercado de las mejores criptomonedas se resienta. En concreto, la caída de BTC se alinea con la resistencia técnica, la actividad de las ballenas y los cambios regulatorios.

En cuanto a las acciones de Metaplanet, también se han desplomado, según datos de Google Finance. A pesar de ello, acumulan un alza del 465% en lo que va de año.