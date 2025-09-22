BTC $112,725.18 -2.38%
ETH $4,176.13 -6.85%
SOL $220.76 -6.97%
PEPE $0.0000095 -8.76%
SHIB $0.000012 -6.17%
BNB $1,003.12 -4.10%
DOGE $0.23 -9.15%
XRP $2.86 -3.68%
Cryptonews Noticias de Bitcoin

El CEO de Tether hace un importante anuncio sobre BTC mañana. ¿Se disparará el precio de Bitcoin?

Bitcoin Criptomonedas DeFi
Figuras destacadas de la industria, piensa que BTC está al borde de un cambio importante. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, se ha sumado al revuelo, destacando la resistencia de Bitcoin y declarando que la criptomoneda pionera "es una certeza"
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Acerca del autor

Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Tania Fernández
Autor
Tania Fernández
Acerca del autor

Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
El CEO de Tether anuncia un importante anuncio sobre BTC mañana. ¿Se disparará el precio de Bitcoin?
El futuro político de Bitcoin puede estar al borde de un cambio importante, según un anuncio que será realizado mañana

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Paolo Ardorino, de Theter, declara en sus redes sociales “certeza” sobre Bitcoin.
  • La declaración del CEO de la stablecoin USDT, se produce en un momento en el cual BTC puede estar al borde de un importante cambio político.
  • Dennis Porter, cofundador del Satoshi Action Fund, comentó en X ayer, que el martes vendrán noticias políticas importantes sobre la criptomoneda original.
  • Porter no ha querido decir mucho más, pero ante la expectación, dejó caer la pista de que tendrá implicaciones nacionales en EE. UU.
  • Además del CEO de Theter, otras figuras de la industria también reaccionaron amplificando las expectativas, como por ejemplo Fred Krueger, veterano defensor de Bitcoin.

Ante el nuevo comentario del CEO de Tether, muchos se preguntan sobre la predicción de precio de Bitcoin para los próximos días. Sin duda, Ardorino se une al grupo de expertos de la industria que piensan que se acerca un movimiento político explosivo para BTC, y en sus redes ha dicho directamente que la criptomoneda es “una certeza”.

Toda esta nueva expectación, se ha empezado a generar después del anuncio de Dennis Porter, director ejecutivo del Satoshi Action Fund. Según él, a partir de mañana se dará a conocer una importante noticia respecto a Bitcoin. Ahora, todos se preguntan si tras el anuncio, el precio de la criptomoneda se disparará.

El CEO de Tether aumenta todavía más la expectación creada por Dennis Porter

El domingo, Dennis Porter, insinuó noticias políticas importantes sobre Bitcoin, que se darán a conocer el martes 23 de septiembre.

Las noticias políticas sobre BTC que se aproximan, redefinirían la trayectoria de la política de Bitcoin, por lo que según Porter, este será un momento decisivo.

Porter, cuya organización sin fines de lucro aboga por la política y la educación sobre Bitcoin en Washington, dio más pistas. Comentó haber recibido llamadas telefónicas críticas, insinuando noticias que se esperaban alcistas para Bitcoin.

Los comentarios provocaron una oleada de reacciones entre muchos de los expertos de la industria. Por ejemplo, la influencer cripto Wendy O aumentó la incertidumbre, indicando que la noticia podría influir en la historia de las criptomonedas y Bitcoin.

Por su parte, Paolo Ardorino, cofundador de la stablecoin Tether, una de las mejores criptomonedas, enmarcó a Bitcoin como una “certeza”.

Con este comentario, Ardoino posicionó al activo más allá de una herramienta especulativa, refiriéndose a él como una inevitabilidad y un ancla contra un orden global inestable.

El precio de Bitcoin podría impulsarse ante nuevos avances políticos

El ritmo de los comentarios sobre el próximo anuncio, mantiene en vilo a los inversores y a los responsables políticos. Esto se debe a que la situación se alinea con la intensificación de los debates sobre la política de Bitcoin en los EE. UU.

La falta de claridad no ha hecho más que alimentar las conversaciones en el mercado, donde la especulación y la anticipación suelen jugar un papel importante.

De hecho, al momento de escribir este artículo, el precio de Bitcoin es de tan solo 112.875 dólares ( caída del 2,35% en las últimas horas).

Bitcoin (BTC)
24h7d1y

Ahora habrá que esperar si las buenas nuevas políticas sobre BTC, derivan en lo que muchos de los inversores y participantes del mercado cripto esperan: que Bitcoin se dispare hasta llegar a nuevos máximos.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,092,457,527,553
-2.84
En el artículo
Bitcoin
BTC
$112,725
2.38 %
Bitcoin
Tether
USDT
$1.0011
0.01 %
Tether

Más

Noticias de Bitcoin
La claridad regulatoria en torno a Bitcoin podría desbloquear una adopción masiva
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-09-22 14:03:45
Noticias de XRP
XRP muestra señales alcistas: el indicador TD secuencial enciende señal de compra ante posible repunte
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-09-22 09:54:47
Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado en varios libros de la misma temática. Actualmente colabora en Cryptonews, donde su temática actual se centra en el estudio de criptomonedas y blockchain.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores