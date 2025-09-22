El CEO de Tether hace un importante anuncio sobre BTC mañana. ¿Se disparará el precio de Bitcoin?

Figuras destacadas de la industria, piensa que BTC está al borde de un cambio importante. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, se ha sumado al revuelo, destacando la resistencia de Bitcoin y declarando que la criptomoneda pionera "es una certeza"

Hechos clave: Paolo Ardorino, de Theter, declara en sus redes sociales “certeza” sobre Bitcoin.

La declaración del CEO de la stablecoin USDT, se produce en un momento en el cual BTC puede estar al borde de un importante cambio político.

Dennis Porter, cofundador del Satoshi Action Fund, comentó en X ayer, que el martes vendrán noticias políticas importantes sobre la criptomoneda original.

Porter no ha querido decir mucho más, pero ante la expectación, dejó caer la pista de que tendrá implicaciones nacionales en EE. UU.

Además del CEO de Theter, otras figuras de la industria también reaccionaron amplificando las expectativas, como por ejemplo Fred Krueger, veterano defensor de Bitcoin.

Ante el nuevo comentario del CEO de Tether, muchos se preguntan sobre la predicción de precio de Bitcoin para los próximos días. Sin duda, Ardorino se une al grupo de expertos de la industria que piensan que se acerca un movimiento político explosivo para BTC, y en sus redes ha dicho directamente que la criptomoneda es “una certeza”.

Toda esta nueva expectación, se ha empezado a generar después del anuncio de Dennis Porter, director ejecutivo del Satoshi Action Fund. Según él, a partir de mañana se dará a conocer una importante noticia respecto a Bitcoin. Ahora, todos se preguntan si tras el anuncio, el precio de la criptomoneda se disparará.

El CEO de Tether aumenta todavía más la expectación creada por Dennis Porter

El domingo, Dennis Porter, insinuó noticias políticas importantes sobre Bitcoin, que se darán a conocer el martes 23 de septiembre.

Las noticias políticas sobre BTC que se aproximan, redefinirían la trayectoria de la política de Bitcoin, por lo que según Porter, este será un momento decisivo.

MASSIVE POLITICAL NEWS COMING FOR BITCOIN TUESDAY THAT WILL RESHAPE THE TRAJECTORY OF BITCOIN POLITICS. THIS WILL BE A DEFINING MOMENT. 🇺🇸 — Dennis Porter (@Dennis_Porter_) September 20, 2025

Porter, cuya organización sin fines de lucro aboga por la política y la educación sobre Bitcoin en Washington, dio más pistas. Comentó haber recibido llamadas telefónicas críticas, insinuando noticias que se esperaban alcistas para Bitcoin.

Los comentarios provocaron una oleada de reacciones entre muchos de los expertos de la industria. Por ejemplo, la influencer cripto Wendy O aumentó la incertidumbre, indicando que la noticia podría influir en la historia de las criptomonedas y Bitcoin.

Less than 48 hours until AMAZING news that could change the history of crypto and Bitcoin. See you this Tuesday. https://t.co/YnTkFx1A31 — Wendy O (@CryptoWendyO) September 21, 2025

Por su parte, Paolo Ardorino, cofundador de la stablecoin Tether, una de las mejores criptomonedas, enmarcó a Bitcoin como una “certeza”.

Con este comentario, Ardoino posicionó al activo más allá de una herramienta especulativa, refiriéndose a él como una inevitabilidad y un ancla contra un orden global inestable.

El precio de Bitcoin podría impulsarse ante nuevos avances políticos

El ritmo de los comentarios sobre el próximo anuncio, mantiene en vilo a los inversores y a los responsables políticos. Esto se debe a que la situación se alinea con la intensificación de los debates sobre la política de Bitcoin en los EE. UU.

La falta de claridad no ha hecho más que alimentar las conversaciones en el mercado, donde la especulación y la anticipación suelen jugar un papel importante.

De hecho, al momento de escribir este artículo, el precio de Bitcoin es de tan solo 112.875 dólares ( caída del 2,35% en las últimas horas).

Bitcoin (BTC) 24h 7d 1y

Ahora habrá que esperar si las buenas nuevas políticas sobre BTC, derivan en lo que muchos de los inversores y participantes del mercado cripto esperan: que Bitcoin se dispare hasta llegar a nuevos máximos.