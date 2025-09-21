BTC $115,724.91 -0.07%
ETH $4,493.54 0.34%
SOL $237.86 -0.17%
PEPE $0.000010 -0.57%
SHIB $0.000012 -0.04%
BNB $1,049.90 2.70%
DOGE $0.26 -0.74%
XRP $2.98 0.07%
Cryptonews Noticias de Finanzas

¿Por qué Robert Kiyosaki afirma que los ETF de criptomonedas son para perdedores?

Bitcoin Criptomonedas ETF Regulación
El autor de Padre Rico, Padre Pobre insiste en que la compra directa de activos como Bitcoin, oro y plata es más rentable que invertir en ETF.
Autor
Marianny Márquez
Autor
Marianny Márquez
Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Robert Kiyosaki rechaza los ETF y elogia la orden de Trump
Robert Kiyosaki rechaza los ETF y elogia la orden de Trump

El empresario y escritor Robert Kiyosaki dice que considera a los ETF y fondos colectivos como una manera muy conservadora de invertir en criptomonedas.

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Robert Kiyosaki, escritor del libro Padre Rico, Padre Pobre, mencionó en sus redes sociales que los ETF son inversiones para “perdedores”.
  • Rescata que la manera más “inteligente” de invertir es a través de la compra directa de activos.
  • Considera que los vehículos de inversión colectiva pueden resultar poco rentables y no hay control directo de la cartera.
  • Aplaudió la orden ejecutiva de Trump de aprobar la diversificación de cartera de los fondos de jubilación.
  • Sus comentarios fueron respondidos con algunas críticas por parte de seguidores.

A través de su cuenta en X, Kiyosaki manifestó de nueva cuenta su punto de vista sobre los fondos cotizados en bolsa, impulsando a los inversores a “estudiar” para canalizar sus apuestas hacia instrumentos alternativos como metales, bienes raíces y algunas criptomonedas con más futuro.

Robert Kiyosaki compara los ETF con la propiedad directa

Kiyosaki levantó una polémica debido a que llama a los inversores de vehículos de participación colectiva, como los ETF y fondos mutuos, “perdedores” debido a que dejan poco control al inversor, tienen menos riesgo y no pagan los rendimientos que hace la compra directa de activos.

Entretanto, los ingresos a los ETF de Bitcoin no se detienen. Solo el viernes 12 de septiembre, SoSoValue reportó 642,35 millones de dólares en entradas, sumando en total 57,33 mil millones de dólares en los fondos regulados de BTC.

Entretanto, Robert Kiyosaki mencionó que sus inversiones son directas e instó a sus seguidores a hacer lo mismo, ahora que el presidente de Estados Unidos aprobó la orden 401(k) que modifica el acceso a activos financieros en los planes de inversión para trabajadores de ese país.

Sin embargo, esta intervención no resultó tan bien recibida por algunos seguidores que indicaron que se debe respetar y no llamar “perdedores” a quienes deciden administrar su patrimonio de manera segura con instrumentos regulados.

Robert Kiyosaki aplaude orden ejecutiva para los fondos de jubilaciones de Trump

En su publicación, Robert Kiyosaki, también habla sobre al orden firmada por el presidente Donald Trump el pasado 07 de agosto, en el que aprobó la diversificación para los fondos de jubilación, en el que ahora se pueden incluir activos alternativos, incluyendo las criptomonedas, aunque las mejores memecoins aún no estén contempladas por su excesiva volatilidad.

“La nueva XO de Trump abre la puerta a inversores más inteligentes y sofisticados… Estoy contento porque la nueva XO de Trump trata a los inversores como adultos y hace que mi oro, mi plata y mi bitcoin sean más valiosos”, fueron las palabras de Robert Kiyosaki, apoyando la orden.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,242,359,610,118
0.01

Más

Noticias de Bitcoin
La oferta total de Bitcoin cae en manos de grandes corporaciones: ¿podrían manipular el mercado?
Alejandro Serna
Alejandro Serna
2025-09-21 09:00:00
Noticias de Blockchain
Google podría favorecer la adopción masiva con su propia blockchain, pero perjudicar la descentralización
Alejandro Serna
Alejandro Serna
2025-09-21 08:00:00
Marianny Márquez
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores