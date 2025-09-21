¿Por qué Robert Kiyosaki afirma que los ETF de criptomonedas son para perdedores?

El autor de Padre Rico, Padre Pobre insiste en que la compra directa de activos como Bitcoin, oro y plata es más rentable que invertir en ETF.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo.

El empresario y escritor Robert Kiyosaki dice que considera a los ETF y fondos colectivos como una manera muy conservadora de invertir en criptomonedas.

Hechos clave: Robert Kiyosaki, escritor del libro Padre Rico, Padre Pobre, mencionó en sus redes sociales que los ETF son inversiones para “perdedores”.

Rescata que la manera más “inteligente” de invertir es a través de la compra directa de activos.

Considera que los vehículos de inversión colectiva pueden resultar poco rentables y no hay control directo de la cartera.

Aplaudió la orden ejecutiva de Trump de aprobar la diversificación de cartera de los fondos de jubilación.

Sus comentarios fueron respondidos con algunas críticas por parte de seguidores.

A través de su cuenta en X, Kiyosaki manifestó de nueva cuenta su punto de vista sobre los fondos cotizados en bolsa, impulsando a los inversores a “estudiar” para canalizar sus apuestas hacia instrumentos alternativos como metales, bienes raíces y algunas criptomonedas con más futuro.

Robert Kiyosaki compara los ETF con la propiedad directa

Kiyosaki levantó una polémica debido a que llama a los inversores de vehículos de participación colectiva, como los ETF y fondos mutuos, “perdedores” debido a que dejan poco control al inversor, tienen menos riesgo y no pagan los rendimientos que hace la compra directa de activos.

BIG NEWS: According to friend Andy Schectman….on August 7, 2025….President Trump signed an Executive Order “Democratizing Access to Alternative Investments for 401k Investors.” As some of you know I do not invest in mutual funds or ETFS. To me Mutual funds and ETFS are for… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) September 17, 2025

Entretanto, los ingresos a los ETF de Bitcoin no se detienen. Solo el viernes 12 de septiembre, SoSoValue reportó 642,35 millones de dólares en entradas, sumando en total 57,33 mil millones de dólares en los fondos regulados de BTC.

Entretanto, Robert Kiyosaki mencionó que sus inversiones son directas e instó a sus seguidores a hacer lo mismo, ahora que el presidente de Estados Unidos aprobó la orden 401(k) que modifica el acceso a activos financieros en los planes de inversión para trabajadores de ese país.

Sin embargo, esta intervención no resultó tan bien recibida por algunos seguidores que indicaron que se debe respetar y no llamar “perdedores” a quienes deciden administrar su patrimonio de manera segura con instrumentos regulados.

Robert Kiyosaki aplaude orden ejecutiva para los fondos de jubilaciones de Trump

En su publicación, Robert Kiyosaki, también habla sobre al orden firmada por el presidente Donald Trump el pasado 07 de agosto, en el que aprobó la diversificación para los fondos de jubilación, en el que ahora se pueden incluir activos alternativos, incluyendo las criptomonedas, aunque las mejores memecoins aún no estén contempladas por su excesiva volatilidad.

“La nueva XO de Trump abre la puerta a inversores más inteligentes y sofisticados… Estoy contento porque la nueva XO de Trump trata a los inversores como adultos y hace que mi oro, mi plata y mi bitcoin sean más valiosos”, fueron las palabras de Robert Kiyosaki, apoyando la orden.